Salget gikk trått - men nå tar det av

– Nå er det skikkelig travelt her!



En smilende PR-sjef Knut Arne Marcussen hos Xpeng Motors Norway har tatt på seg arbeidstøyet. Alle mann må til pers for å rekke over alle eksemplarene av G9 som skal klargjøres og leveres ut til ventende kunder.

Slike perioder har ikke den norske importøren akkurat vært bortskjemt med tidligere. Bilmerket har riktignok vært på markedet med modellene P7 og G3 siden 2021, men salget hargått temmelig trått.

De prøvde seg også med en tredje modell, P5, men den ble av ymse årsaker fjernet – omtrent før den kom.

Men med SUV-en G9 er situasjonen snudd på hodet hos den norske importøren.



– Vi er temmelig trygge på at G9 kommer til å bli en game changer, sa Marcussen, da vi fikk se bilen for første gang i Norge for ganske nøyaktig ett år siden. Så langt ser det lyst ut.



Dette bør bekymre mye mer enn elbil-bremsen



Artikkelen fortsetter etter bildekarusellen

STOR SUV: Xpeng G9 er en stor elektrisk SUV til en pris som passer mange norske budsjetter.

Går mot strømmen

I et marked der de fleste konkurrentene sliter med å fylle ordrebøkene, har nemlig Xpeng Motors Norge aldri hatt mer å gjøre. I løpet av et par måneder i høst er det registrert mer enn 550 eksemplarer av G9. Det er flere enn både Tesla Model 3 og Volkswagen ID.3.

Man kan trygt si at bilen er unntaket som bekrefter regelen, hva angår kinesiske biler. 2023 har rett og slett vært et elendig år for mange kinesiske bilmodeller i det norske markedet. Flere biler som solgt godt i fjor, har omtrent vært fraværende på registreringsstatistikken i år.

TRAVLE DAGER: PR-sjef hos Xpeng, Knut Arne Marcussen, kan konstatere at modellen G9 har truffet bra i Norge.

Mye av G9-suksessen skyldes at bilen har fått en rekke gode anmeldelser i norsk bilpresse. Svært god komfort og kvalitetsfølelse, god plass, lang rekkevidde og lynrask lading – til en attraktiv pris, er gjengangere på pluss-siden.

Nylig ble bilen også kåret til «Folkets favoritt 2024» av Dagbladet og Elbil24 sine lesere.

- Dette anser vi som en utrolig høythengende pris, spesielt fordi det er folkets direkte støtte som har utpekt oss som vinner, sier Marcussen.



Varsler voldsom Kina-vekst

Dette får du

G9 er en stor SUV i familiebilklassen, med drift på to eller alle fire hjul og god plass til fem og bagasje. Den kommer med fyldig utstyrspakke som standard, blant annet helautomatisk hengerfeste som kan trekke inntil 1.500 kilo. Slike bruker å treffe godt i det norske markedet.

Når det samtidig er dyrtid og startprisen starter såpass lavt som 536.000 kroner, treffer den flere potensielle kunder enn mange dyrere konkurrenter.

Da vi testet bilen, konkluderte vi med at den føles som en millionbil, men at man samtidig bør være obs på én ting. Det kan du lese mer om her:

TEST: Xpeng G9 overbeviser på det meste, men ikke alt

Få også med deg denne: