Salget bråstoppet – men nå skjer det ting

Elektriske Taycan satte Norge ettertrykkelig på Porsche-kartet, da den ble lansert i 2020. Det er registrert over 5.000 på norske skilter. Et absurd høyt antall for Porsche i Norge.

Nå har Porsche akkurat sluppet bilder og teknisk data om den fornyede Taycanen. Og det er virkelig ikke småtteri det er snakk om.

Ryktene tilsa en god stund at vi gikk mot langt bedre rekkevidde, raskere hurtiglading og mer ekstreme ytelser. Men nå som de offisielle tallene er ute, er det mange som er overrasket, likevel.

Her skjer det nemlig store ting ...

Styggrask

Bare se på disse tallene:

Ladekapasiteten økes med 50 kW til opptil 320 kW. Alle de nye Taycan-modellene kan lades fra 10 til 80 prosent batterikapasitet på 18 minutter

Regenerering økes til opptil 400 kW i høy fart.

Akselerasjonen fra 0 til 100 km/t er opptil 0,6 sekunder raskere. Taycan Turbo S bruker bare 2,4 sekunder fra 0 til 100 km/t

Rekkevidden øker med opptil 35 prosent til maksimalt 678 kilometer (WLTP).

Alle de nye Taycan-modellene har en svært oppgradert standardutstyrsliste og leveres blant annet med den nyeste og forbedrede generasjonen av Porsche Driver Experience.

Eksklusiv klubb

Hvis vi starter med rekkevidden. Her har det altså skjedd store ting. At en Taycan kan rulle opp mot 700 kilometer på én lading var det ikke mange som så komme. Det er 175 kilometer, tilsvarende 35 prosent, økning fra dagens model.

Med det plasserer Porsche seg i et ganske eksklusivt selskap av merker som har elbil med over 650 kilometers rekkevidde.

Rekkevidden er blant annet mulig takket være et nytt batteri på 105 kWt (97 kWt brutto) – opp fra 93,4 kWt i dagen generasjon.

Lynrask

Men Porsche ville selvsagt ikke bare pøse på med større batteri, for det betyr mer vekt. Så den viktigste endringen for bedre rekkevidde er en mer effektiv drivlinje.

Blant annet er motoren på bakasklingen 10 kilo lettere enn før, mer effektiv og samtidig kraftigere. Den har nå 564 hestekrefter – mot 336 hestekrefter tidligere.

Porsche holder på to gir – slik at du skal få best mulig akselerasjon, lavest mulig forbruk og høy toppfart. Og akselerasjon har de fått!

POPULÆR: Nordmenn har sansen for stasjonsvogn med litt offroad-stuk. Det får du med Cross Turismo. De visuelle endringene er ikke så store. Men nye lykter, nytt design på frontfangeren og nye farger er blant nyhetene.

Tesla-killer?

Toppmodellen Turbo S får nå 925 hestekrefter. Porsche oppgir at den skal klare 0-100 km/t på 2,4 sekunder. Det er tall som får de fleste superbiler til å settes i skammekroken.

Selv Tesla Model S Plaid skjelver av dette. De oppgir riktignok 0-100 km/t på 2,1 sekunder. Men det er med rullende start.

Vi gleder oss til å se disse to bilene i duell – og holder foreløpig en knapp på Taycanen ...

Raske stopp

Hurtigladingen er også blitt mye bedre. Ikke bare er oppgitt toppeffekt økt fra 270 til 320 kW – men den skal også holde lenger på høy effekt.

Taycan med bakhjulsdrift skal klare å lade opptil 325 kilometer på bare ti minutter! Da rekker du ikke lange mat- og tissepausen ...

Regenereringen er også blitt betydelig med effektiv. Tidligere var den på maksimalt 290 kW – nå klarer den 400 kW.

Ny knapp

Vi lovet at de har fått en ny knapp. Den heter P2P. Forkortelsen står for Push to pass. Hvor kult er ikke det? Kanskje litt mindre kult enn Formel 1-knappen – DRS – i GT3 RS, men likevel.

I GT3 RS står DRS for Drag Reduction System – og gjør at marktrykket fra den enorme vingen bak blir mindre, slik at du kan kjøre forbi. Akkurat som i Formel 1.

I Taycan er P2P-knappen nesten som lystgass. Når du trykker på denne, får du nemlig opptil 95 hestekrefter ekstra i 10 sekunder om gangen. Så blir forbikjøringen ekstra effektiv ...

Knappen kan brukes igjen og igjen, så lenge du lar det gå 10 sekunder mellom hver gang, så den får «ladet opp» kreftene ...

SOM FØR: Interiøret er i stor grad som tidligere. Det betyr ingen fysiske knapper – og opptil fire skjermer foran.

Mer utstyr

Porsche har produsert nesten 150.000 eksemplarer av Taycan siden lanseringen i 2019.

Michael Hiller, administrerende direktør i Porsche Norge, ser frem til å lansere nye Taycan i Norge i løpet av våren 2024.

Han lover at standardutstyrspakken som følger med nye Taycan har blitt kraftig oppgradert og utvidet. De nye modellene kommer blant annet med ambient-belysning, oppgradert luftfjæring, oppvarmbare forseter, Drive Mode, elektriske ladeluke på fører- og passasjerside, servostyring pluss, varmepumpe, Porsche Intelligent Range Manager og elektrisk innklappbare speil og parkeringsassistent foran og bak, med ryggekamera som en del av standardpakken.

Priser

Billig blir imidlertid nye Taycan ikke. Innstegsmodellen med bakhjulsdrift letter deg for drøyt 1 million kroner.

Cross Turismo 4, som trolig blir bestselgeren i Norge, koster fra 1.230.000 kroner. Den får rekkevidde på opptil 613 kilometer etter WLTP.

Skal du virkelig dra på, og kjøpe toppmodellen Taycan Turbo S Cross Turismo med 925 hestekrefter koster denne 2.280.000 kroner.

Video: Se vår test av Taycan Sport Turismo GTS her:

Her er alle prisene: