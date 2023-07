Ford-salget i Norge hadde vært nede i en lang og typ bølgedal da Mustang Mach-E ble lansert i 2020. Utleveringene kom for alvor i gang i mai året etter, den måneden gikk den også helt til topps på registreringsstatistikken. Nå ruller det snart 12.000 eksemplarer av bilen på norske veier.

Nå viser Ford fram en ny tøffing-versjon. Mustang Mach-E Rally heter den og har premiere på Goodwood Festival of Speed i England.

Rally-Mustangen skal delta i det ikoniske bakkeløpet som avholdes på festivalen. Bak rattet sitter rallykjøreren Ott Tänak. Han er til daglig fører av M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 og tidligere WRC-vinner.



FÅ DETALJER: Ford har laget spesialversjon av Mustang Mach-E, men er så langt temmelig sparsomme med detaljene.

Frihetsfølelse og kjøreglede

Ford er sparsomme med detaljene, men sier i en pressemelding at Mustang Mach-E Rally skal bli tilgjengelig for kunder i USA og Europa. Dette er for øvrig første gang i historien at Mustang-navnet brukes på en modell utviklet for tøffere og dårligere veier – der asfalten tar slutt.

– Mustang Mach-E hentet frihetsfølelsen og kjøregleden fra Mustang, i tillegg til å være helt utslippsfri. Med Mustang Mach-E Rally gir vi kundene våre også friheten til å kjøre på dårlig veiunderlag, sier Darren Palmer som har tittelen Vice President, Electric Vehicle Programs i Fords elbilavdeling, kalt Model e.

KOMME TIL NORGE: Mustang Mach-E har så langt vært en stor suksess i Norge. Når bilen skal selges i Europa, tyder mye på at den også vil komme til vårt marked.

Større bagasjerom

Her hjemme har Mustang Mach-E så langt vært eneste elektriske personbil fra Ford. Det varer imidlertid ikke veldig mye lengre. Nå er nemlig produksjonen av elektriske Explorer i gang ved fabrikken i Køln.

Også dette er en SUV. Med lengde på 4,6 meter er den en god del mindre enn Mach-E. Men firkantet karosseri er positivt for plassen og Explorer har faktisk større bagasjerom enn storebror, 450 kontra 400 liter. Til gjengjeld har ikke Explorer noen frunk foran.

SAMARBEID: Nye og elektriske Explorer ble vist første gang i mars, dette er et samarbeidsprosjekt med Volkswagen som har levert drivlinjen til bilen.

Startpris?

De første kundebilene er ventet til Norge tidlig i 2024. Så langt har ikke den norske importøren gått ut med noen priser på Explorer, men de er neppe veldig langt unna.

Tidligere har det blitt spekulert i at bilen vil få startpris et godt stykke under 500.000 kroner, men ingen ting er altså offisielt her ennå. Markedet har blitt betydelig tøffere for alle elbiler utover i 2023 og Explorer skal inn i en klasse med mange sterke konkurrenter.

