Hei. Volvo oppgir ikke hvor mye strøm (kW) som medgår for å fullade batteriet på S90 T8 (tomt til fullt).

Vet dere det? Med hilsen Egil.

Broom svarer:

Hei Egil. Batteripakken på denne bilen er på 14,9 kWt netto. Det er altså mengden strøm du kan bruke, til det er tomt og bensinmotoren må ta over.

Når batteripakken er tom og du starter å lade den, vil det dermed gå med 14,9 kWt til den er full igjen. I praksis vil du imidlertid bruke mer. Når vi lader elbiler og ladbare hybrider har vi også det litt diffuse begrepet «ladetap». Det forsvinner strøm underveis, som ikke kommer inn på batteriet.

Ladetapet vil variere med temperatur, restkapasitet og ladetid, derfor er det vanskelig å anslå dette helt konkret.

Tyske ADAC er blant dem som har sett nærmere på ladetap. De har blant annet testet med hjemmelading på fire forskjellige biler, og målte ladetap på mellom fem og ti prosent. Ved nødlading fra vanlig stikkontakt var tapet mellom ti og hele 30 prosent.



Helt cirka-cirka må du nok regne med at det går med 16-17 kWt for å fullade batteriet i Volvoen.

De ladbare Volvoene fikk mye lengre rekkevidde

LADBARE: Volvo S90 og stasjonsvognutgaven V90 (bildet) har vært store suksesser for Volvo, her hjemme i stor grad som ladbare hybrider.

Prisen varierer mye

14,9 kWt er altså et nettotall. Brutto inneholder dette batteriet 18.8 kWt med strøm. På elbiler og ladbare hybrider har batteripakkene en sikkerhetsbuffer i topp og bunn som ikke kan brukes, og som heller ikke kommer til syne noe sted. Men i denne sammenhengen spiller ikke det noen rolle.

Akkurat som for elbiler, vil prisen for å lade variere mye. Det klart billigste er å gjøre dette hjemme, fra en ladeboks. Å lade på en hurtiglader koster som regel betydelig mer, og ekstra dyrt vil det være å bruke en lynlader på en ladbar hybrid.

Disse har svært høy kapasitet og er beregnet på biler som kan ta imot svært mye strøm. Ladbare hybrider er ikke der, tvert imot.

T8-drivlinjen til Volvo kunne tidligere ta imot inntil 3,6 kW, altså 3,6 kWt i timen. Dette økte fra i år til 6,4 kWt. Dermed går også ladingen fortere. Men vi er altså langt unna noe som kan kalles hurtiglading.

Kjørestil har mye å si for hvor bra en ladbar hybrid fungerer. Har du mye småkjøring og er flink til å lade – da vil bilen gå på strøm mye av tiden. Motsatt: Mye langkjøring gjør at du ikke får brukt den elektriske delen av drivlinjen så mye. Da må du også regne med relativt høyt drivstoff-forbruk på de fleste ladbare hybrider.

Håper dette var oppklarende!

