Den norske kjøpefesten av elbil har vært drevet av to ting: Null avgift og moms når du kjøper bilen – og en rekke bruksfordeler når du eier den.

Nå har det blitt strammet inn på flere områder, men fortsatt slipper mange elbiler unna moms og avgift. I tillegg er det mye penger å spare i rene driftsutgifter.

Det har NAF regnet på. Kan du lade hjemme, får du veldig lave drivstoffkostnader. I tillegg er kostnader knyttet til bompenger og service fortsatt lavere.

Får strømstøtte-hjelp

Med en spotpris på gjennomsnittlig 1,50 kroner per kilowattime (kWt) gjennom et år, vil lading av en elbil med kjørelengde på 12.000 kilometer og snittforbruk på 19 kWt per 100 kilometer koste rundt 3.230 kroner med strømstøtte, inkludert moms og nettleie. Uten strømstøtte vil det koste 5.206 kroner i året.

En dieselbil med samme kjørelengde og snittforbruk på 0,65 liter per mil, vil koste 15.600 kroner i året, forutsatt en literpris på 20 kroner.

Hvis den gjennomsnittlige spotprisen i stedet ligger på fem kroner per kWt, vil lading av elbil være litt dyrere enn å fylle dieselbilen, om det ikke var for strømstøtten. Med strømstøtte er ladekostnaden fortsatt ikke høyere enn 4.800 kroner.

GJØR DET HJEMME: De aller fleste norske elbileiere lader hjemme og har investert i ladeboks. Det sparer dem for mye penger. . Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Dyrere å bruke ladestasjon

– Så lenge du kan lade bilen hjemme, er drivstoffkostnadene lavere enn du kanskje tror. I vår utregning med en litt høy strømpris og egentlig litt lav dieselpris, er det fortsatt nesten fem ganger billigere å tanke med strøm fra ladeboksen hjemme, enn diesel på pumpa, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Her er det imidlertid viktig å merke seg at det kan være mye dyrere å bruke hurtig/lynlader, i stedet for å lade hjemme. Hos flere ladeoperatører koster strømmen nå over seks kroner per kWt. Da strømprisene var på sitt høyeste, var det enda dyrere. Totalkostnaden for å drifte elbilen kan derfor variere mye etter hvor og hvordan du lader den.

DYRERE: Lader du mye på hurtig- eller lynlader, blir kostnadene betydelig høyere enn for hjemmelading. Her varierer også prisene mye.

Flere regner på utgiftene

En spørreundersøkelse gjort av NAF viser at stadig flere tar med månedlige driftskostnader når de regner på bilkjøpet. De med elbil er også langt mer kostnadsbevisste enn de som eier bensin- eller dieselbil.

Nær sju av ti av elbilister svarer at de regnet inn driftskostnadene sist de kjøpte bil, mens fire av ti bensin- og dieselbilister svarer det samme. Dette er en økning på sju prosentpoeng for elbilistene og fem prosentpoeng for bensin- og dieselbilistene, sammenlignet med i fjor.

– Dyrtiden har nok gjort at flere er nøye med å regne ut månedlige kostnader når de kjøper bil, sier Sødal.

Kjøpsprisen er det aller viktigste i regnestykket både for elbilister og fossilbilister. Forsikring, lånekostnad og verditap er også med i folks beregning. Betydelig flere elbilister tar altså i tillegg med månedlige driftskostnader.

