Bompengene merkes på lommeboka for de aller fleste av oss. For alle dem som kjører gjennom en (eller flere) av Fjellinjens 83 bomstasjoner, blir det snart enda litt dyrere.

Her øker nemlig takstene fra 1. januar. For personbiler bilr den såkalte normaltaksten da fire kroner dyrere. I rushtiden vil det koste 39 kroner å passere, utenom rushtid er prisen 33 kroner.

Elbilene har fordel

For alle dem med dieselbil koster det mer. Etter økningen blir prisen for passering i rushtiden 42 kroner. 37 kroner koster det utenom rushtiden.

Elbilene har en betydelig fordel her De får også bare halvparten av økningen de andre bilene får fra nyttår. For dem blir det bare to kroner dyrere. Dermed vil de fra nyttår betale 19 kroner i rushtiden og 16 utenfor denne.

En liten kuriositet: Biler som går på hydrogen slipper helt bompenger.

FORDEL: Det koster ekstra å kjøre dieselbil når du skal gjennom Fjellinjens bomstasjoner. Elbilene har lavere takst, de øker også bare med halvparten fra nyttår.

Noen unntak

Endringen er i tråd med vedtak i tilleggsavtale til Oslopakke 3-avtalen for perioden 2022-2036.



Osloringen og Indre ring har innkreving i begge retninger. På Bygrensen er det kun innkreving i retning inn mot Oslo.

Det kreves for øvrig ikke inn rushtidstillegg på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli måned.

