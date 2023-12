Etter seks hevinger av styringsrenten i Norges Bank i år, har den kommet opp på 4,50 prosent. Da vi gikk inn i 2023, var styringsrenten 2,75 prosent, så økningen gjennom året er betydelig.

Mange lånekunder har allerede lenge så og si følt kniven på strupen, og med den siste påplussingen av 0,25 prosent ble det enda tøffere.

– Ja, det er mye – og stritt for alle som sitter med lånegjeld nå, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea til Broom.

– Så er det slik at dette er en medisin Norges Bank mener er nødvendig for å få norsk økonomi på rett kjøl igjen. En svak kronekurs har heller ikke gjort saken enklere, legger hun til.

– I Norge er det veldig mange som ikke bare eier bolig, men som også eier bil – i stedet for å leie. Med lånefinansiering kjenner man dermed årets renteøkninger veldig godt, og det kan nok være noen som nå for eksempel kvitter seg med familiens nummer to-bil. For de aller fleste er det nok likevel boliglånet som er den største bekymringen, men når billån kommer på toppen, kan dette uansett bli dråpen som får begeret til å renne over, sier hun.

DYRERE: – De mange renteøkningene har jgort hverdagen stadig tøffere for lånekundene, sier Derya Incedursun i Nordea. Foto: Nordea

– Når det må prioriteres, velger nok de fleste nordmenn å sette bolig først. Men dette er enklere i Oslo og andre store byer med godt kollektivtilbud, enn ute i distriktene der folk mange steder er mye mer avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp. Det er viktig at ikke fokuset på storbyers forhold blir for sterkt – vi snakker tross alt om hele Norge, sier Derya Incedursun.

Hun viser til et eksempel på hvor mye renten på billån faktisk har økt i løpet av mindre enn to år.

9 – 10 prosent ikke uvanlig

– Et lån på en halv million som var fullfinansiering med løpetid 10 år, hadde i juli 2021 en effektiv rente på 5,05 prosent. Det samme lånet hadde i oktober i år en effektiv lånerente på 9,19 prosent, så vi snakker om kraftig økning i verste fall, sier hun, og utdyper:

– I dette tilfellet var månedsbeløpet før skattefradrag 5.316 kroner i juli 2021, og 6.385 kroner i oktober 2023 - altså en forskjell på 1.069 kroner. Etter skattefradrag ble månedsbeløpene henholdsvis 4.853 kroner og 5.543 kroner. Ved eventuell rentejustering på billånet etter Norges Banks renteheving nå i desember, ville månedsbeløpet øke noe i tillegg.

– Så er det også slik at vilkårene påvirkes av både egenkapital og løpetid. I dette tilfellet var egenkapitalen null, og løpetiden var den lengst mulige. Begge deler slår negativt ut for låntaker, understreker hun, og legger til at billånsrenter for tiden gjerne kan komme opp på 9 – 10 prosent i mange tilfeller.

Renteøkning 1,75 prosent

– Hva med økningen av lånerentene i år – Norges Bank har hevet styringsrenten fra 2,75 prosent ved siste årsskifte til 4,50 prosent nå?

– Om vi tar utgangspunkt i et lån på kr. 250.000 kroner over fem år med nominell rente 4,90 prosent, så vll dette lånet ha en renteøkning i perioden opp til 6,65 prosent. Dermed vil rentebeløpet nominelt pr. måned ha økt med 205 kroner før det er tatt hensyn til skattefradrag på renter, slutter Derya Incedursun i Nordea.

