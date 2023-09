De kinesiske bilprodusentene er på full fart ut i verden. Mange har startet Europa-lanseringen sin i Norge. Vi er et «modent» markedet for elbiler. Dermed ligger også mye til rette for at vi kan brukes som et testmarked, før de går videre til de store landene.

Kineserne ser at mye av den tradisjonelle bilindustrien sliter med blant annet lange og dyre utviklingsprosesser, mangel på deler og ikke minst sviktende marginer. Nå øyner de gode muligheter til å ta raske markedsandeler.

Vil knuse de gamle aktørene

Helt i front står BYD. Selskapet har i løpet av kort tid blitt verdens største produsent av elektrifiserte kjøretøy (elbiler og ladbare hybrider) hvis man inkluderer både personbiler, busser og varebiler.

På batterisiden er BYD også blant gigantene. Sammen med CATL har de alene mer enn 50 prosent av verdensmarkedet. Og enn så lenge er vestlig elbilindustri helt avhengig av Kina for å få det til å går rundt.



Og det var nettopp BYD som nylig kom med en oppfordring til kinesiske bilprodusenter om å forene seg, for å «knuse de gamle aktørene og skape nye merker av verdensklasse». Det er en oppfordring som bør tas på høyeste alvor.

Dette kan bli Norges billigste bil

KAN BLI NORGES BILLIGSTE: BYD Seagull koster bare litt over 100.000 kroner i hjemlandet Kina. Til neste år kan den komme til Norge.

30 prosent lavere kostnader

En ny studie fra den sveitsiske banken UBS går i dybden på kinesisk, amerikansk og europeisk bilindustri. Ifølge studien har kineserne en svært stor fordel på å holde produksjonskostnadene nede.

Nettopp BYD trekkes fram som et kroneksempel. Til modellen Seal, som Broom for øvrig nylig testkjørte i Tyskland, lager BYD 75 prosent av komponentene selv – inkludert batteriet. Det er betydelig mer enn hva som er normalt hos konkurrentene, og gir selskapet noen store fortrinn på kostnadssiden.

I forhold til Volkswagen ID.3 har BYD hele 30 prosent lavere kostnader per eksemplar av Seal, ifølge studien fra UBS. Seal er for øvrig også en større bil.



Til og med mot Tesla, som mange trekker fram som ledende på strømlinjeformede og effektive produksjonslinjer, har BYD vesentlig lavere kostnader per bil. Ifølge studien er den 15 prosent i favør BYD på Seal – målt mot konkurrenten Model 3.

UBS forventer at kineserne vil ha betydelig lavere kostnader i lang tid, og at de vil fortsette å dra fordeler av dette.

– Den globale bilindustrien vil gjennomgå revolusjonerende endringer de neste ti årene, sier Paul Gong, som ledet studiet ved UBS, til Automotive News.



Volkswagen: – Vi har konkrete tanker

Europas største bilprodusent Volkswagen har naturlig nok skjønt at de er nødt til å ta grep for å unngå å bli akterutseilt.

Blant annet har de bestemt seg for å kutte utviklingstiden på nye biler med inntil 18 måneder, både for å kutte kostnader og for å få biler raskere til markedet.

– Våre kinesiske konkurrenter viser jo at det er gjennomførbart. Vi har også konkrete tanker om hvordan vi skal få det til, sier Volkswagens tekniske sjef Kai Grunitz.

Han legger ikke skjul på at han er imponert over det BYD får til om dagen.

– De har en ekte plattformstrategi, lave kostnader og et veldig godt batteri. Hvis noe dukker opp, finner de en løsning. Det må vi gjøre i Tyskland også. Det blir en annen tilnærming, men det er absolutt mulig, sier han.



