Så mye Audi får du for 200.000 kroner

I år er det 28 år siden Audi lanserte A3 – en modell som snudde opp ned på mye: For første gang presenterte tyskerne en premium-bil i den berømte Golf-klassen. Audi A3 arvet mange av de gode egenskapene fra storebrødrene A4 og A6, i en mer kompakt form.

Første generasjon fra 1996 hadde bare tre dører, men i 2004 kom en femdørs Sportback som i praksis er en liten stasjonsvogn. Quattro-utgavene med drift på alle fire hjul ble etterhvert svært populær, ikke minst i Norge.

Bilen ble en kjempesuksess for Audi, og har siden kommet i en rekke varianter (inkludert både cabriolet og sedan) og drivlinjer, og gått gjennom mange revisjoner. På bruktmarkedet er det faktisk A3 som nå dominerer i antall blant Audi-modellene.

Rikt utvalg – men pass på revisjonene

I skrivende stund ligger det hele 326 eksemplarer på Finn.no og 33 på den nye markedsplassen Drive.no, med priser som varierer fra 11.000 kroner for en 2008-modell som har rullet 240.000 kilometer, til 429.000 kroner for den dyreste og best utstyrte 2022-modellen i ladbar hybrid-utgave.

Takket være 21 år på veien, kan man altså få seg en brukt Audi A3 – uansett om budsjettet er lavt eller høyt. Det er imidlertid et par ting å ha i bakhodet: Setter du for eksempel pristaket ditt til 100.000 kroner, er de nyeste bilene i skrivende stund fra 2013.

A3 ble kraftig oppgradert sommeren 2012, og ved nærmere øyesyn er flere av de bilene som selges som 2013-modeller, i praksis av den «gamle» typen. Her ville vi helt klart valgt den nye, som du lett kjenner igjen på bildene med ny front og smalere lykter.

SJEKK FRONTEN: Audi A3 Sportback med den nye fronten som kom i 2012.

Noe av det samme skjer om du setter grensen til 150.000 kroner, men da er det neste finpuss som trer inn. Den kom i 2016, og var riktignok langt mindre omfattende enn faceliften som kom fire år før.

De største endringene var nye frontlys og oppgradert interiøret. Digitale instrumenter og infotainmentskjerm med støtte for Apple CarPlay og Android Auto, kom for eksempel på plass med denne faceliften (ekstrautstyr).

2016: Digitale instrumenter og forbedret infotainmentsystem var blant nyhetene som kom dette året.

2018-modeller med lav kilometerstand

Vi har imidlertid satt taket på 200.000 kroner.



I vårt Finn-søk finner vi 47 eksemplarer av A3 til mellom 175.000 og 200.000 kroner. De nyeste bilene er fra 2018 og den eldste er fra 2013 – men er riktignok meget godt utstyrt.

Ikke uventet domineres søkeresultatene av femdørs Sportback, som også er den mest familievennlige A3-utgaven. En rekke av bilene har en kilometerstand på under 100.000 kilometer, og selv om nybilgarantien er utløpt, har flere av dem med garanti fra forhandleren.

Den hybride e-tron-utgaven dominerer helt klart når det kommer til drivlinje. Men vi finner også biler med 2-liters dieselmotor, 150 hestekrefter og 4x4. Da må du imidlertid ta til takke med en 2015-modell eller eldre.



Eksempelet vi har plukket ut, kommer faktisk med 12 måneder garanti, der de fleste andre forhandlerne byr på mellom tre og seks måneder.

Det er en A3 e-tron 1,4 TFSI fra 2018, med 204 hestekrefter. Dette er altså en ladbar hybrid, med kilometerstand på 97.000 kilometer. Bilen leveres med ny service og EU-godkjenning til mai 2025. Selger er Strømmen Bilformidling på Hønefoss.

2018-MODELL: Denne bilen koster 199.000 kroner, og er en ladbar hybrid fra 2018 med bra utstyrsnivå.

Bilen har mye av det vi forventer av en nyere bil i klassen, som adaptiv cruisekontroll, parkerings- og ryggesensor, nøkkelfri start og infotainmentsystem med Apple CarPlay og Android Auto (via kabel). Den har forøvrig også sportsseter og sportsratt.

Forbruk på denne er oppgitt til 0,16 til 0,18 liter bensin per mil. Dette avhenger naturligvis av hvordan bilen kjøres og lades. Ved blandet kjøring kan du forvente et forbruk på rundt 0,4-0,45 liter per mil.

Siste revisjon av Audi A3 kom i 2020

Dette skal du se opp for

Velger du den ladbare hybrid-utgaven, skal du være klar over at enkelte har opplevd problemer med at bilen ikke vil lade seg helt opp. Andre har opplevd at det hakker i servostyringen når det er kaldt. Alarm og sentrallås har det også vært litt tull med på enkelte biler. Se mer i videoen øverst.

Ut over dette er det lurt å sjekke de vanlige tingene, som bremseskiver og klosser, slitasje på dekk og naturligvis om serviceprogrammet er fulgt. Registerreim skal på disse bilene skiftes etter fem år eller 210.000 kilometer, så sjekk at det er blitt gjort.

FØRSTEUTGAVEN: Slik så den første Audi A3 ut da den ble lansert for 28 år siden.

I Brooms «Eierne mener»-seksjon finner du mer enn 13.000 brukeromtaler fra bileierne selv, og hundrevis har lagt inn omtale av sine Audi A3.

Det viser seg at de aller fleste er veldig godt fornøyde, selv om det finnes unntak. Første generasjon av bilen oppnår en gjennomsnittskarakter på 7,4 av 10 oppnåelige poeng. Andre generasjon (2003 – 2013) oppnår 8,2 poeng, mens biler fra 2013 – 2020 scorer solide 8,7 poeng som gjennomsnitt.

Totalt finner du 25 vurderinger fra den siste perioden, og det kan være en god idé å ta en titt før du slår til. Du finner dem her.

