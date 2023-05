Så mange sier de aldri skal ha elbil

Elbilene nærmer seg nå en markedsandel på 90 prosent av nybilsalget. Det betyr at de i praksis har tatt over det aller, aller meste av markedet på nybil.

Men 100 prosent er det altså ikke. Og det er ting som tyder på at de siste drøye ti prosentene kan bli vanskelige å få til.

I en fersk undersøkelse som Norstat har gjort for NAF sier nesten halvparten at deres neste bil blir en elbil. Dette gjelder både ny og brukt bil.

Hard kjerne

Det finnes imidlertid en liten gruppe som er svært bestemte på at de ikke skal ha elbil: Hver tiende nordmann sier at det er helt uaktuelt med elbil. Andelen har ligget fast i seks år.

– Det finnes en hard kjerne som er veldig bestemt på at de aldri skal ha elbil. Vi har målt dette i mange år nå, og andelen elbil-motstandere er overraskende stabil på rundt 10 prosent. Andelen har vært den samme siden 2017, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

DISTRIKTENE: Ladestasjonene for elbil har for lengst kommet også i distriktene. Men mange her er skeptiske til å kjøpe bil som kan bruke dem.

Skeptiske i distriktene

– Samtidig har andelen som ønsker elbil som neste bil økt jevnt og trutt, fra 30 prosent i 2017 til 47 prosent i 2023. Rundt halvparten av denne veksten er tvilere som har blitt mer positive til elbil over tid. Resten er folk som har vært litt negative til elbil, men som nå er positive, sier han.

Det er spesielt i distriktene at andelen skeptikere er stor. Her svarer nær én av fem – 18 prosent – at deres neste bil absolutt ikke blir en elbil.

SVÆRT UENIG: Stadig flere bil ha elbil. Men legg merke til de svarte søylene. Antallet som er svært uenig i at deres neste bil er en elbil, det er svært stabilt. Foto: Thor Egil Braadland

Nye avgifter

Sødal mener at regjeringen har en stor utfordring med å overbevise den siste gruppen av elbilskeptikere.

– Stortingets mål er at alle nye biler skal være nullutslippsbiler innen utgangen av 2025. Det kan være vanskelig å overbevise den siste tidelen av befolkningen som fortsatt sier det er uaktuelt med elbil. Det blir ikke lettere nå som avgiftene for å kjøpe både nye og brukte elbiler øker, samtidig som bompengene for elbiler øker, sier han.

Sødal mener det viktigste regjeringen og SV bør gjøre i budsjettforhandlingene denne våren er å reversere den omstridte vektavgiften som ble innført fra nyttår.

– Vektavgiften treffer de tunge bilene hardest, og det er gjerne de bilene med litt størrelse og god lastekapasitet som passer bra for folk i distriktene, sier han.

