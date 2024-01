Så mange selger nå bare elbil i Norge

Elbilene har tatt stadig større andeler av nybilsalget i Norge de siste årene. Nå er mer enn åtte av ti nye biler en elbil.

Det har naturligvis gått sterkt ut over salget av alle ikke-elektriske biler. Det har også gjort at mange importører har faset ut modeller. Volumene blir for små til at det er interessant å ta dem inn til landet.

Så mye som 27 bilmerker selger nå kun elektriske personbiler i Norge. Det viser en kartlegging som Norsk Elbilforening har gjort.

Nye merker er elektriske

– Det er fascinerende å betrakte denne teknologirevolusjonen, mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Så godt som alle de nye bilmerkene som har blitt lansert de siste årene i Norge er elektriske, og nå kommer de etablerte etter.

To av fem bilmerker som solgte minst én bil på det norske markedet i fjor, velger nå å tilby bare helelektriske modeller.

Norge var først i verden for Lexus

HELELEKTRISK: Hongqi er et av mange merker som har kommet til Norge de siste årene og bare selger én biltype: Nemlig elbiler. Først ut er den digre SUV-en E-HS9.

Påvirker radikalt

Citroën, DS, Fiat, Hyundai, Opel, Peugeot, Volkswagen og Lexus er eksempler på bilmerker som har droppet alle fossile varianter fra 2024. Selv om de har modeller med forbrenningsmotor, velger de å slutte å selge disse i Norge.

– Dette viser med tydelighet hvordan politiske virkemidler går rett inn og påvirker forretningsmodellen radikalt, sier Christina Bu, i en pressemelding.

Registrerte 14 biler – så ble det bråstopp i Norge



BARE ELBIL: Opel er ett av merkene som faset ut biler med bensinmotor på tampen av fjoråret. I 2024 er det kun elbil som gjelder for dem i Norge.

Dette er bilmerkene som kun selger elbil i Norge (i alfabetisk rekkefølge):

BYD

Citroën

Cupra

DS Automobiles

Fiat

Fisker

HiPhi

Hongqi

Hyundai

Jac

Lexus

Lotus

Lucid

Nio

Maxus

MG

Opel

Peugeot

Polestar

Seres

Smart

Subaru

Tesla

Volkswagen

Voyah

Zeekr

Xpeng

Nå går bilen kanskje bare halvparten så langt



Video: Her er trikset når ladeluka fryser