For den som bruker bil i jobben, er det to hovedløsninger som gjelder. Enten eier den ansatte bilen selv, og skriver regning på kjøregodtgjørelse, eller så stiller arbeidsgiveren firmabil til rådighet. Mange er usikre på hva som er smartest når det gjelder bilutgifter og skatt, ikke minst når det gjelder firmabil.

– Det som er sikkert, er at firmabil i utgangspunktet utløser fordelsbeskatning, sier seniorrådgiver Ivar Grøndahl i Visma til Broom.

Visma er et stort internasjonalt konsulentselskap som leverer tjenester innenfor blant annet regnskap, økonomi, personal og rekruttering.

Dyrere bil – mer skatt

– Grunnlaget for en firmabilløsning er alltid en avtale mellom arbeidsgiver og ansatt, som definerer for eksempel hvor dyr firmabilen kan være, og hvilke rammer som skal gjelde for bruken av den. Det er vanlig at arbeidstakeren kan bruke bilen privat, og får dekket de fleste driftskostnadene av arbeidsgiver, blant annet service, forsikring og drivstoff.

I slike tilfeller får arbeidstakeren et tillegg til sin brutto lønn, som blir en del av skattegrunnlaget. Dette tillegget blir større jo dyrere firmabilen er, og skattekostnaden øker tilsvarende, sier Ivar Grøndahl.

LISTEPRIS: – Det spiller ingen rolle hva arbeidsgiver har betalt for bilen - det er skatteetatens listepriser som gjelder, fastslår seniorrådgiver Ivar Grøndahl i Visma. Foto: Visma

Inntektspåslag

– Har det betydning hvilken lønn arbeidstakeren har?

– Nei, overhodet ikke. Inntektstillegget er nøyaktig det samme, uansett om arbeidstakeren tjener 600.000 eller 1.000.000 i året. Det som avgjør, er hvor høyt tillegget til lønnen blir. Det som avgjør hvor høy ekstra skatt firmabilen faktisk utløser, er hva den aktuelle firmabilen koster, sier han videre, og viser et eksempel på hvordan dette fungerer med en firmabil som har en listepris på 400.000 kroner.

– Det vi kjenner som listeprisgrensen, er i dag 338.800 kroner. Av dette beløpes skal 30 prosent være skattepliktig. Overskytende andel av listeprisen blir her 61.200 kroner. Av dette er 20 prosent skattepliktig. I dette tilfellet får den ansatte et inntektspåslag på i alt 113.880 kroner, noe som gir et månedlig tillegg til den skattbare inntekten på kr. 9.490,-. Det er altså dette beløpet som beskattes som fordel, sier han.

Kjøp eller leasing

– Hvordan vet vi hva som er listepris for den aktuelle bilen?

– Hva som skal legges til grunn i det enkelte tilfellet finnes på skatteetatens sider – der er det til enhver tid lagt ut gjeldende listepris for alle bilmodeller, forteller Grøndahl.

– Men det er alltid spesielle tilbud å finne – hvordan slår dette ut?

– Dersom bilen er oppført med en listepris på eksempelvis 500.000 kroner, så er det dette som gjelder som beregningsgrunnlag for inntektspåslag. Om arbeidsgiver har betalt 450.000 for bilen, eller om arbeidstakeren har skutt inn en egenandel på 100.000, spiller ingen som helst rolle. Det er heller ikke noen forskjell på om firmabilen er kjøpt av firmaet eller om den er leaset – det er den samme regelen som gjelder.

DYRT: Hvor kostbar firmabilen er, slår godt ut på beskatningen. For en bil som eksempelvis BMW X5 blir inntektspåslaget høyt. Foto: Christer Williksen

Nesten alt dekket

– Her snakker vi om en såkalt sjablongregel, som er helt firkantet og uten unntak.

– Betyr det noe hvor mye man kjører med firmabilen privat?

– Nei, dette er også helt uten betydning for beskatningen. Men dersom man bruker en firmabil lite privat, så bør man nok heller vurdere å kjøpe egen bil og kjøre på kjøregodtgjørelse, fastslår Ivar Grøndahl.

– Bruker man firmabilen mye privat, er det mange fordeler. Av alle de løpende utgiftene som gjør det så dyrt å ha bil, slipper man jo unna det aller meste. Det eneste man må betale selv, som altså må skattlegges i tillegg, er private parkeringskostnader og private bompasseringer. Selv dekkhotell er som regel inkludert i en firmabilavtale.

Dokumentasjon

– Det er forskjell på å kjøre firmaets bil og å kjøre firmabil?

– Ja, i de tilfellene man bare kjører en av firmaets biler i jobb er selvsagt ikke dette noe som gir økt skatt. Men her oppstår det av og til tvilstilfeller, spesielt der en ansatt har firmaets bil parkert ved hjemmet. Dette innebærer at han også har mulighet til å bruke den privat – noe som da er en skattepliktig fordel.

– Det er viktig å være klar over at det ikke holder å opplyse at den ikke brukes privat. Her kreves det dokumentasjon, og det er arbeidstakeren som selv må bevise at han ikke har brukt denne bilen privat. Vi anbefaler derfor så langt dette er mulig at slike jobb-biler står parkert på arbeidsstedet – da slipper man slike diskusjoner, sier Ivar Grøndahl. Han tilføyer at heller ikke dette er en regel helt uten unntak.

Boten kan bli stor

– Vi fikk for noen år siden en regel om sporadisk bruk av firmabiler. Den åpnet for at man kunne låne firmaets bil til formål der privatbilen kanskje ikke passet eller var stor nok, for eksempel til bortkjøring av avfall og lignende. Dette unntaket er begrenset til 10 dager pr. inntektsår og maksimalt 1.000 kjørte kilometer privat. Også her er nøyaktig loggføring veldig viktig for å unngå unødvendige diskusjoner med skatteetaten, fastslår han.

– Jeg sammenligner dette ofte med å kjøre bil, for det handler jo om å følge regelverket – eller la være å følge det. Når du ser et 80-skilt, betyr ikke dette at du MÅ kjøre 80, bare at du ikke har lov til å kjøre fortere. Og hva som kan skje hvis du likevel gir mer gass, vet vi jo alle – boten kan bli stor! Dette kan overføres også til skatt og skatteplikt, fastslår Ivar Grøndahl.

