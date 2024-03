Så enkelt finner du ut hva bilen din er verdt

Vurderer du å selge bilen din, eller er du bare nysgjerrig på hva den er verdt? Da er det ikke alltid så lett å vite hvor du skal starte.

Bruktbilprisene kan nemlig variere svært mye. Og her bør du heller ikke alltid takke ja til det første (og kanskje ikke beste) tilbudet du får.

Drive.no har nylig lansert seg som en utfordrer til Finn.no på rubrikkmarkedet. De har allerede over 12.000 biler inne. Og blant tjenestene deres, er «Verdivurder bilen din» en gratis verdivurdering av brukte biler. Det gjør du enkelt selv, på nettstedet.

Kan følge prisutviklingen

– Vi har utviklet denne tjenesten for at bileiere og bilkjøpere kan ha oversikt over hva bilen sin er verdt på en enkel måte. På denne måten slipper kundene våre å bruke tid på å sammenligne sin bil med andre tilsvarende og lignende modeller i markedet, for å finne riktig pris. For oss er dette er en unik tjeneste som vi tilbyr gratis, og en viktig brikke for oss for å skape en kundevennlig bilside, forteller Eirik Foss Stene som er daglig leder i Drive.

Han utdyper:

– Tjenesten er unik i norsk sammenheng, og et verktøy som mange bruker i forbindelse med å selge bil til forhandler. Bil er en stor investering for folk flest, og mange er opptatt av å vite hva bilen sin er verdt. Ved å registrere bilen sin hos oss, kan kundene våre alltid se et estimat på bilens markedsverdi, og følge prisutviklingen over tid. Dette opplever vi at mange er opptatt av, og vi ser et stort antall biler som er registrert hos oss etter at vi gikk live.

Dette er de dyreste feilene på brukte biler

FINN-ALTERNATIV: Eirik Foss Stene er daglig leder i Drive. Her sammen med markedsansvarlig Heidi Kolaas Hansteen

Kunstig intelligens

Bak satsningen på Drive står store deler av norsk bilbransje – og Norges Bilbransjeforbund.

– Hvordan beregner egentlig denne tjenesten hva bilen er verdt?

– Vi samler inn data fra biler i Norge som er annonsert i det norske markedet akkurat nå. På bakgrunn av registreringsnummer og kjørelengde henter vi grunninformasjon om bilen. Disse dataene bruker prismotoren vår til å estimere annonsepris og en estimert kjøpesum fra bilforhandler. Det er selvsagt vanskelig å gi en eksakt pris uten å kjenne til bilens tilstand, men KI-motoren (kunstig intelligens), som beregner prisen, tar inn et svært omfang av datapunkter om bilen og markedet i beregningen. Annonsepriser på tilsvarende biler i markedet gis naturlig nok størst vekt i måten vi regner ut pris på, og gir dermed en god indikasjon på bilens verdi, sier Foss Stene.

Reparasjonene koster like mye som bilen er verdt

NY TJENESTE: Hvor skal du legge deg i pris når du skal selge bilen? Det kan nystartede Drive.no hjelpe deg med.

Blitt populært i Sverige

– Hvor nøyaktig tenker dere dette er, kan man stole på resultatet?

– Denne tjenesten har eksistert hos vår svenske partner, Wayke.se, i flere år, og har blitt veldig populær i Sverige. På Drive.no lanserte vi tilsvarende for to uker siden. Det er viktig å presisere at prismotoren vår er bygget på annonsepriser i markedet, og ikke den faktiske salgssummen som bilen blir solgt for, sier Foss Stene.

Etter verdivurderingen, kan man altså velge om man vil ha bud på bilen fra norske forhandlere.

Svar innen neste virkedag

– Hvor fort kan mange regne med at dette går?

– Brukerne kan forvente svar fra forhandlere som vurderer bilen innen neste virkedag. Gledelig nok, opplever vi stort trykk fra folk som har sendt inn forespørsel via Selg Bil-tjenesten. Jeg tror noe av årsaken til dette er at kunden opplever trygghet i å ha direkte kontakt med forhandler, og at forhandlere som svarer kunden er seriøse og profesjonelle aktører som folk har tillit til, avslutter Foss Stene.

Eksperten: – Nesten fysisk vondt å lese om dette bilkjøpet



Video: Her sparer du mye penger på å kjøpe brukt