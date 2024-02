Få biler har en sterkere identitet enn Ford Mustang. Sportsbilen er for lengst blitt et ikon og holder fortsatt koken.

Etter et langt opphold, kom sjette generasjon til Norge i 2015. Her var det tydelig at det var et sug i markedet, for Mustang solgte imponerende godt, særlig i starten. Denne generasjonen Mustang har også i flere år vært verdens mest solgte sportsbil.

Nå er det klart for generasjon sju, en bil som opprinnelig ikke skulle komme til Norge:

– Nei, bilen vil ikke bli solgt i Norge. Den norske avgiftsstrukturen gjør den stadig mindre aktuell her hjemme, sa Fords norske informasjonsdirektør Anne Sønsteby til Broom, tilbake i september 2022.

VELKJENT: Nye Mustang har med seg flere elementer fra forgjengeren.

– Etter sterke ønsker

Men nå har importøren snudd. Dette sier Sønsteby:

TAR INN: Fords Anne Sønsteby bekrefter at nyeMustang kommer til Norge

– Vi har besluttet å gjøre det etter sterke ønsker både fra Mustang-entusiaster og våre forhandlere. Det er ingen tvil om at Mustang – på lik linje med Bronco – er viktige ikon og merkevarebyggere for Ford, langt mer enn volumselgere.

Dermed er det klart for en bil som tar med seg lange tradisjoner, og kombinerer det med moderne teknologi.

Helt unik bil dukket opp etter 50 år



TAKLØS: Cabriolet hører med i en ny Mustang-generasjon. Nå går taket opp eller ned på bare åtte sekunder.

Heldigitalt

Nye Mustang kommer kommer fortsatt som coupe og cabriolet. Designmessig er det ikke snakk om store sprell. Men kraftig frontspoiler og sideskjørt bidrar til å bedre aerodynamikken. De velkjente signaturbaklysene kommer nå også med LED-lys.

Cabrioleten har et tak det bare tar åtte sekunder å ta opp eller ned. Det kompakte designet gjør at det fremdeles er plass til to golfbager i bagasjerommet, med taket nedslått.

På innsiden i førermiljøet er du omsluttet av et heldigitalt 12,4-tommers instrumentpanel og en 13,2-tommers sentralt plassert førerfokusert berøringsskjerm. Med dataspillteknologi fra Unreal Engine kan du også tilpasse interaktiv animert grafikk i forskjellige farger.

Broom-leserne har talt: Dette er tidenes amcar!



KLASSISK: Ikke noe knussel under panseret, her er det 5-liters V8 som gjelder.

446 hestekrefter

Under det langtrukne panseret sitter det en ny 5-liters V8-motor som leverer 446 hestekrefter. Med aktiv sportseksos endres motorlyden og volum – om du ikke ønsker å forstyrre naboen – eller for landeveien og maksimal frihetsfølelse.

Sjåføren kan velge mellom Normal, Sport, Glatt, Drag og Track-modus, eller tilpasse bilens innstillinger individuelt.

En Performance-pakke er standard. Bak de 19-tommers felgene sitter Brembo-bremsene. En differensialbrems sørger for mindre hjulspinn og bedre grep, spesielt i svinger. Med tilvalget MagneRide overvåkes veiforholdene ett tusen ganger hvert sekund og justerer hele tiden stivheten i bilens dempere – for mest mulig kontroll og komfort.

Noen låvefunn er mer opphissende enn andre



SKJERMET: Innvendig har det skjedd veldig mye, dashbordet er en revolusjon sammenlignet med forrige utgave.

Fra 1,4 millioner

Mustang kommer også i spesialmodellen Dark Horse som skal være grunnlaget i Mustangs satsing på motorsport i årene fremover. For bruk på både vei og bane er Mustang Dark Horse en sportsbil som henter mye av sin inspirasjon fra nettopp racingbiler. Her motoren forsiktig tunet opp, til 453 hestekrefter.

Bilen kommer med en 10-trinns automatgirkasse eller sekstrinns manuell girkasse. For å fungere optimalt også på bane er Magneride adaptive dempere standardisert og kjølingen oppgradert. Mustang Dark Horse er utstyrt med Pirelli P Zero dekk med spesielt godt grep.

Nye Mustang er nå tilgjengelig for bestilling i Norge med priser fra 1.406 000 kroner for en svært godt utstyrt bil. Mustang Dark Horse koster fra 1.606.000 kroner.

Vi møtte den første gang i Tyskland: Bør selges med advarsel!



Video: Den har 760 hestekrefter – det måtte vi bare teste