Volkswagen Passat var i flere tiår en storselger i Norge. Bilen kom hit første gang i 1973 og ble raskt en favoritt.

Passat var lenge nærmest definisjonen på fornuftig norsk familiebil. Stor, praktisk, rommelig og med svært mange valgmuligheter.

Nå er den borte som nybil, men på bruktmarkedet er det til enhver tid opp mot 1.000 eksemplarer å velge mellom. Og da snakker vi biler i veldig mange prisklasser. Fra vrakpant, til godt over en halv million kroner.

Business-utgave

Ett av Passat-eksemplarene møter du i ukens bruktbiltest her på Broom.

Vi ser nemlig nærmere på en Passat fra en av de aller mest suksessrike generasjonene.

Her skal vi tilbake til 2010. For rett under 300.000 kroner fikk du da en Passat stasjonsvogn i Business-utgave med 1,6-liters dieselmotor og brukbart utstyrsnivå.

Den dealen var det mange som takket ja til, ikke minst firmabilkunder som på den måten fikk mindre skatt enn om bilen hadde kostet over 300.000 kroner.

Nå blir bilen din for 10 prosent av nybilpris. «Vårt» eksemplar med relativt høy kilometerstand og noen skavanker, ligger ute til 29.900 kroner. Da snakker vi seriøst mye bil for pengene.



Fylte 40: Her tok vi et tilbakeblikk på alle Passat-generasjonene



Hvordan er den i dag?

Men er Passat et smart bruktbilkjøp til den prisen? Hvordan oppleves bilen i dag? Og hvilke andre biler bør du også se på i denne klassen? Svaret på det og mye mer får du i ukens bruktbilvideo.

Her får du også vite hvor mange Passat-utgaver du kunne velge mellom den gangen. Et lite hint: Det var MANGE!

Passaten til Kine (18) er ikke som alle andres



Vi takker Birger N. Haug Outlet Røyken for lån av VW Passat til denne testen.

Få med deg bruktbiltesten på Passat i videovinduet under: