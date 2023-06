Andre generasjon av retrobilen 500 har blitt en solid suksess for Fiat. Det er også den eneste Fiaten du kan kjøpe i Norge nå. Flere år med modelltørke har gått hardt ut over den tradisjonsrike italienske bilprodusenten.

500 er også én av få nye elbiler du faktisk kan få til under 300.000 kroner. Innstegsmodellen RED er kampanjepriset til 288.900 kroner.

Det er rimelig, samtidig som vi vel likevel ikke skal beskylde Fiaten for å være mye bil for pengene. Dette er nemlig også en av de minste nybilene du kan kjøpe i Norge.

Lengde på så vidt over 3.60 meter setter noen klare begrensninger. Men det merkes at Fiat har lang og god erfaring med småbiler. Her er plassen virkelig godt utnyttet. Fire voksne kan faktisk dra på langtur i en 500, i alle fall så lenge de to foran ikke breier seg altfor mye.

KOMPAKT: Med lengde på så vidt over 3,6 meter, er Fiat 500 en av de minste nybilene du kan kjøpe.

Enkel og ujålete

Bagasjen må til gjengjeld pakkes godt. Bagasjerommet er ikke på mer enn 185 liter, men adkomsten er i alle fall god, gjennom bakluken. Baksetet er todelt og kan felles ned, smart når du skal ha med større ting.

Ute på veien merkes det at 500-understellet hverken er verdens mest avanserte eller spesielt påkostet. Men samtidig: Det kler resten av bilen. 500 har alltid vært en enkel og ujålete bil, det er den også i elektrisk utgave.

I trange og smale bygater er den virkelig på hjemmebane. Og du trenger ikke store parkeringsplassen for å skvise den inn. Naturligvis gull verdt i storbyer.

RED: Liker du rødt, knall rødt? Da vil du sannsynligvis også trives her.

Realistisk rekkevidde

Interiøret er som ventet særpreget. RED-utgaven har dashbord lakkert i rødt (knall rødt) og flere røde detaljer rundt i interiøret. Alt er enkelt og funksjonelt, som det skal være i en bil som dette.

BRYTERE: Kjørmodus til venstre og volumbryter til høyre. Enkelt og funksjonelt.

Lurer du på rekkevidden? Batteripakken står i forhold til resten av bilen, den er på relativt beskjedne 42 kWt. Til gjengjeld er forbruket lavt, offisielt 14 kWt/100 kilometer. Det stemmer også godt med vår erfaring i sommertemperaturer. Offisiell rekkevidde på RED-utgaven er 310 kilometer.

Da NAF testet 500 på sommeren, gikk bilen så vidt over offisiell rekkevidde. På vinteresten klarte den 230,2 kilometer, det offisielle tallet på den testbilen var 298 kilometer.

PLASS: Bagasjerommet er absolutt ikke stort, men adkomsten er i alle fall god. Og du får med litt mer enn bare ladekablene...

Kombi og cabriolet

På hurtiglading tar Fiaten imot inntil 85 kW. Det er neppe veldig mange som kjøper denne bilen hvis de har mye langkjøring. Men den takler det også og du får relativt kjapt fylt opp batteriet underveis.

Noen Tesla-racer er den absolutt ikke. De 118 hestekreftene leverer 0-100 km/t på 9 sekunder blank. Toppfarten er på 150 km/t Det siste har vi ikke fått testet, men føles nok relativt fort i en bil som dette.

RED er altså innstegsmodellen i 500-programmet. Bilen selges som både tredørs kombi og cabriolet. Sistnevnte versjon starter på 338.900 kroner. Du får også en utgave av kombimodellen med en ekstra, liten bakdør. Denne koster fra 348.900 kroner.

SJARM: Fiat 500 er breddfull av sjarm, det gjelder absolutt også innstegsmodellen RED.

Støtter en god sak

RED handler forresten ikke bare et utstyrsnivå. RED er en organisasjon som bekjemper globale helsekriser som AIDS og Covid-19.

Fiat samarbeider med dem og hvis du kjøper denne bilen, donerer de en sum til Global Fund som støtter omsorgstjenester og tilbud innenfor behandling, forebygging, rådgivning, testing og utdanning.

Med andre ord: Både ny bil – og god samvittighet.

Fiat 500 RED Motor: Elektrisk, 118 hk. Drivstoff: Strøm Effekt: 118 hk / 200 Nm 0-100 km/t: 9 sek. Toppfart: 150 km/t Forbruk (WLTP): 14 kW/100 km Batteri/lading: Batteripakke: 42 kWt Rekkevidde: Inntil 310 kilometer Hurtiglading: 85 kW Ombordlader: 7,4 / 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 363 x 190 x 152 cm Bagasjerom: 185 / 550 liter Vekt: 1.330 kg Tilhengervekt: 0 kg Pris: 289.900 kroner

