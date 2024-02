Så billig har du ikke fått Volvo på veldig lenge

Volvo har i mange år manglet et klar innstegsmodell. Men nå er den her: Nye EX30 ble lansert i fjor og nå begynner de første bilene å rulle ut fra de norske forhandlerne.

Startpris på 321.000 kroner er langt under det vi har vært vant med fra Volvo i det siste. For like under 400.000 får du en godt utstyrt bil med rekkevidde på 476 kilometer.

Rimeligste versjon med 4x4 koster 426.900 kroner. Og for 451.900 får du topputgaven Ultra med firehjulstrekk. Da er det meste av utstyr inkludert.

KOMPAKT: EX30 er en kompakt SUV eller om du vil: Crossover. Bilen er litt over 4,2 meter lang.

Velger mye utstyr

Interessen for bilen har stor helt siden den ble vist først gang i fjor vår. Veldig mye tyder på at EX30 med god margin blir den mest solgte modellen fra Volvo i år:

RESPONS: Erik Trosby i Volvo forteller om en veldig godt start for EX30 i Norge.

– Responsen har vært kjempegod, med veldig mye trafikk og prøvekjøringer hos forhandlerne, som igjen har gitt veldig gode salgstall, forteller Erik Trosby som er kommunikasjonssjef i Volvo Car Norge.

– Hvilke utgaver velger kundene så langt?

– De første kundene har valgt høyt utstyrte biler, med Ultra- og Plus-nivåene som de mest populære. Det er foreløpig flest som velger firehjulsdrift. Over tid forventer vi at den bakhjulsdrevne utgaven med Plus-nivå vil være bestselgeren, men nordmenn er glad i høyt utstyrte biler så det blir spennende å se hva kundene velger, sier Trosby.

SKJERM: Interiøret er temmelig minimalistisk, det aller meste av funksjoner styres fra skjermen i midten.

Mange nye ansikter

Et av Volvos mål med EX30 er å treffe nye kundegrupper og gjerne kjøpere som ikke har Volvo fra før.

Dette sier Trosby nå:

– Forhandlerne melder om mange nye ansikter i salgshallen, så det er nok flere som velger Volvo nå som vi har en liten SUV til en gunstig pris. Vi forventer at EX30 vil tiltrekke seg både nye og yngre kunder over tid.

Leveringstid var lenge en stor utfordring for mange bilmerker, inkludert Volvo. Det har i perioder vært lang ventetid på elbilene C40 og XC40. Nå har det blitt mer normalisert.

STORSELGE: Dette kommer til å bli en vanlig syn på norske veier utover i 2024. De første kundene har allerede fått bilene sine.

Kort ventetid

– De som bestiller nå, når kan de forvente å få bil?

– Det varierer litt. Vi estimerer levering i juli ved bestilling av Single Motor Extended Range eller Twin Motor Performance. Single Motor Standard Range har estimert levering i oktober ved bestilling av bil i dag. Vi vil også snart ha biler på lager, der man kan få bil i mars dersom man velger bilabonnement, forteller Trosby.

EX30 kommer med to batteripakker, på henholdsvis 51,7 kWt (Standard range) og 69 kWt (Long range). Med minste batteripakke er rekkevidden 340 kilometer. Største batteripakke gir 476 kilometer på utgaven med bakhjulsdrift, 450 med 4x4.

I starten er det kun største batteripakke som gjelder, mot slutten av april kommer Standard range-utgaven til landet.

