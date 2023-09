– Jeg skulle kjøre forbi en traktor på E134 i Telemark. Da jeg var på siden av den, svingte den plutselig mot meg og traff meg i siden, sier Rune Edvin Haldorsen til Broom.

– Hastigheten var heldigvis lav, men sammenstøtet ga bilen noen bulker i siden.

Skaden skulle imidlertid vise seg å være langt mer kostbar enn Haldorsen hadde forestilt seg.

OVERRASKET: Bileier Rue Edvin Haldorsen fikk seg en overraskelse da han fikk svar fra forsikringsselskapet. Foto: Privat

Bilen han kjørte, en Mitsubishi Outlander 2016-modell, fikk synlige skader på både støtfanger, forskjerm, for- og bakdør på høyre side. Skadeomfanget var samtidig ikke større enn at Haldorsen tenkte at dette var en middels vanskelig jobb for et karosseriverksted.



Sammen med traktorsjåføren fylte han ut skademelding, før han satte seg i bilen igjen og kjørte fra stedet.

– Bilen hadde ikke fått større skader enn at den var helt fin å kjøre, så jeg kom meg hjem uten større problemer, sier han.

Overraskelsen

Bilen ble satt på verksted og skaden ble taksert. Etter noen dager fikk Haldorsen svar fra forsikringsselskapet Storebrand. Det var et helt annet enn han hadde sett for seg: Estimert kostnad på reparasjon ble så høy at de hadde besluttet å kondemnere bilen.

– I stedet å få reparert bilen, fikk jeg utbetalt 176.000 kroner og må ut og finne meg ny bil, humrer Haldorsen.

– Kom det som en overraskelse på deg?

– Ja, absolutt! Min første tanke var at priser på deler, sveis og lakk har økt så mye at det har blitt hinsides dyrt å reparere. Jeg hadde jo i utgangspunktet tenkt å bruke bilen til den ble helt utslitt, men slik gikk det jo ikke, sier han.

For Haldorsen var det uansett ikke noe å krangle på.

– Jeg kunne sikkert forlangt å få bilen reparert for 100 prosent av takst, men så lenge erstatningen er vesentlig høyere enn bilens verdi etter reparasjon, så tenkte jeg ikke så mye på det. Samtidig er det jo dumt at de ikke kan bruke brukte deler på forsikringssskader, slik at gode biler som dette kan brukes videre, sier han.

Dette svarer forsikringsselskapet

– Kan skaden repareres, ønsker vi i størst mulig grad å reparere, sier Elin Spjelkavik, leder for skadeoppgjør i Storebrand Forsikring, til Broom.

I Haldorsens tilfelle var imidlertid skadetaksten for høy i forhold til bilens verdi.

– For vanlige biler gjelder som hovedregel at vi erstatter markedsverdi på bilen dersom reparasjonsomkostningene overstiger 80 prosent av bilens verdi. Tidligere lå denne grensen på 60 prosent, men en samlet forsikringsbransje har arbeidet for å heve denne grensen, sier hun.



– Skal det likevel mindre til før biler kondemneres i dag enn tidligere?

MER BRUKT: Elin Spjelkavik og Storebrand ønsker å bruker mer brukte deler i reparasjonene framover.

– Dessverre har vi sett stygge eksempler på dette, særlig når det gjelder elbiler som er rabattert når du kjøper ny, men som ikke har tilsvarende rabatt på deler. Da blir det dessverre alt for raskt rimeligere å kjøpe ny bil enn å reparere den gamle. Husk også at det kan være både synlige og mindre synlige skader, og vurderingen blir gjort av kyndige fagfolk. I noen tilfeller er det tryggeste å kondemnere bilen, ettersom sikkerheten til våre kunder kommer først, sier Spjelkavik.

– Hva skjer med en bil som kondemneres?

– Den skadde bilen overtas av oss og selges som delebil, noe som heldigvis fører til at stadig færre biler skrotes helt.

– Men kan det være aktuelt å bruke brukte deler for å få ned kostnadene?



– Det er i dag strenge krav til sikre bilreparasjoner og Storebrand forholder seg selvsagt til disse kravene. Vi jobber samtidig aktivt for å gjøre det lettere å bruke brukte deler der dette er trygt, sier Spjelkavik.

MYE KAN GJENBRUKES: Mange biler som skrotes har deler som er i topp stand, som kan gjenbrukes i andre biler.

Ikke veldig utbredt

Per dags dato går hele 80,5 prosent av en kondemnert bil til materialgjenvinning, mens kun 7,7 prosent blir gjenbrukt, ifølge tall fra Autoretur.



Økt gjenbruk ved norske bilverksteder kan imidlertid gi en stor miljøgevinst. Ved å benytte en likeverdig, brukt del, kan utslippet reduseres med hele 75 prosent sammenlignet med en tilsvarende ny del, ifølge en rapport fra IVL Svenske Miljøinstituttet.



I Skandinavia er det norske verksteder som bruker færrest likeverdige, brukte deler. I Norge ligger andelen i bilreparasjoner på omtrent fem prosent, mens den i Sverige er på rundt 14 prosent.



Skal gjenbruke mer



– Noen kunder kan være bekymret for om brukte deler er like trygge som nye. Derfor har vi valgt å innføre en garanti på åtte år fra reparasjonen er gjort, sier Spjelkavik.



Hun trekker fram at Storebrand samarbeider med Bil1din, et selskap som nettopp har åpnet det som omtales som Norges mest moderne bil-demonteringsanlegg.

– Bil1din demonterer biler og selger delene til Bilia. De får dermed tilgang til brukte bildeler, som de videre kan bruke til å reparere våre kunders biler. Dette er trygt, kortreist, ressurseffektivt og bærekraftig - og noe vi skal gjøre mye mer av fremover, avslutter hun.

