Clarkson sier i et intervju med The Times at han og medprogramlederne James May og Richard Hammond rett og slett gikk tom for ideer – og dessuten følte alderen tynge.

Derfor hopper de av «The Grand Tour», som Amazon-eide Prime Video begynte å produsere i 2016 – etter at Clarkson fikk fyken fra BBCs «Top Gear»-serie, ifølge Deadline.

– Jeg har kjørt biler høyere enn noen andre og lenger nord enn noen andre. Vi har gjort alt du kan gjøre med en bil. Da vi hadde møter om hva vi skulle gjøre nå, strakk alle armene i været, sier 63 år gamle Clarkson.

I mars 2022 var Clarkson, Hammond og May i Norge for å spille inn scener til «The Grand Tour» i Norge, noe som førte til at May krasjet i en tunnelvegg i Tromsø og brakk «minst ett ribbein», ifølge The Sun.

KONTROVERSIELL: Det mangler ikke på stormer rundt Jeremy Clarkson. I 2015 slo han til en produsent under en krangel om manglende matservering på hotellet de bodde på mens de gjorde opptak i North Yorkshire. Det kostet ham jobben som Top Gear-programleder. Foto: Sophie Duval

Clarkson sier at innspillingene er «svært fysisk krevende», og at det blir tøffere og tøffere når «du er utrent og tjukk og gammel».

– Er du Bear Grylls, overnatter du på et hotell. Det er ikke hoteller i Sahara-ørkenen, sier programlederveteranen, som sammen med de to kollegene i november i fjor bekreftet at de hadde spilt inn «The Grand Tour» for siste gang. Selv fortsetter Clarkson å lage «Clarkson's Farm» for Amazon.

De to siste episodene av bilserien ble innspilt i Mauritania og Zimbabwe og skal snart ha premiere. Fozia Khan, som er britisk sjef for Amazon Studios' unscripted-avdeling, sier at «The Grand Tour» kan overleve med et nytt sett programledere, og at man tenker på hvordan serien kan fortsette.

