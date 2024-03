Mange gutter og jenter bærer på en drøm om å få jobbe i bilindustrien. I Norge er mulighetene begrenset, så løsningen er å dra til utlandet.

Heldigvis trenger du ikke å dra så langt.

Roger Wallgren har visst siden han var liten hva han skulle jobbe med.

– Lillebroren min var misunnelig, fordi jeg så tidlig visste hva jeg skulle gjøre. Det ble farkostteknikk-studie i Stockholm – og deretter var veien kort til Saab, forteller 53-åringen.

Det er over 20 år siden han startet karrieren som utviklingsingeniør i Trollhättan.

Nå er han ansatt i Polestar – der han jobber med utvikling av chassis, styring og kjøreegenskaper. Men selv om det er en drømmejobb, har det ikke vært fritt for dramatikk underveis.

NY BIL: Roger Wallgren på plass bak rattet i nye Polestar 3, som han har vært sentralt i utviklingen av.

Volvo-plattform

Vi møter Wallgren i Jokkmokk nord i Sverige. Han er en av ekspertene Polestar har plukket ut til å møte biljournalister som kommer fra hele verden. Vi har kommet hit for å bli bedre kjent med Polestar 3.

3 er en viktig modell for den svensk-kinesiske bilprodusenten. Den bygger på samme plattform som Volvo EX90 – med andre ord en fullvoksen SUV.

Polestar 3 kommer på markedet allerede i sommer – og en god bunke norske kunder har for lengst meldt sin interesse.

KOMPISER: Roger Wallgren (t.h.) har jobbet med utvikling av understell og styring i biler i over 20 år. Mesteparten av den tiden har han jobbet sammen med Joakim Rydholm (t.v.).

Kolleger i over 20 år

Før kjøringen, som for øvrig foregår utelukkende på en isbane, får vi en gjennomgang av bilen. Mye av fokuset er på kjøreegenskapene – styring, understell, luftfjæring og de aktive demperne.

– Vi har lagt svært mye innsats i at denne bilen skal være både morsom og komfortabel å kjøre, sier Joakim Rydholm, som har den klingende tittelen Senior Chassis Development Engineer.

Han og Wallgren har jobbet sammen mer eller mindre sammenhengende siden de begge var i Saab for over 20 år siden.

– Vi har fulgt hverandre opp gjennom årene. Først Saab, så Volvo – og deretter videre til Polestar. Vi er gode venner – og han er en helt suveren fyr å jobbe med. Masse kunnskap – og en holdning om at ingenting er umulig. «Jajamen, det löser vi», pleier han å si, forteller Wallgren.

Havnet på taket

To ganger har imidlertid testing av biler ført til at Wallgren rett og slett har havnet på taket. Begge ganger var mens han jobbet i Saab.

– Den første gangen var med Saab 9-5 i Tyskland. Da kjørte vi på nylagt asfalt og det hadde regnet. Det ble veldig glatt. Vi hadde ny software på ESP-systemet som skal hindre at bilen sklir ut av kontroll. Men det gjorde den, likevel. Jeg husker at jeg rakk å tenke over om det var nok avstand taket, da vi rullet. Men det gikk bra.

– Og den andre gangen?

– Det var i Arjeplog. Jeg og en kollega kjørte en bil som mistet bremsene. Så kom vi til en 90-grader og mistet kontrollen. Endte på taket, igjen. Men det gikk bra den gangen, også.

PÅ VEI: Polestar 3 er ikke langt unna det norske markedet.

Spent

Nå er Wallgren og Rydholm ferdige med nok en bil. Polestar 3 blir en svært viktig modell – ikke minst i det norske markedet.

– Jeg er naturligvis spent på hvordan den blir mottatt. Vi har jobbet mye med å gjøre den så bra som mulig, og er godt fornøyd med resultatet, smiler nordmannen.

Broom har vært på isbane og testet bilen – og kan skrive under på at den virker svært lovende. Jeg lover at det ikke er fordi en nordmann har vært sentral i utviklingen.

Her kan du se video av Polestar 3 på isen: