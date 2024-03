De siste årene har Norge nærmest fungert som et slags prøvemarked for mange elbilprodusenter, ikke minst de kinesiske. Derfor dukker det stadig opp bilder av biler som er under utprøving i tøffe, norske vinterforhold.

Som regel er bilene godt kamuflert, men ikke hver gang – for eksempel hvis de allerede er ute i andre markeder. Det behøver ikke å bety at testerne synes det er stas å bli tatt bilde av.

Det var nettopp dette Roar André Brenne nylig fikk erfare. Da han svingte inn på Tangen i Stange kommune for en beinstrekk og for å lufta bikkja, fikk han nemlig se et beist av en bil ved ladestolpen.

Likte det ikke

– Jeg rakk å ta to bilder, før tre kinesere kom, viftet med armene og ga tydelig tegn til at dette likte de ikke, sier Brenne til Broom.

Han er både svært bilinteressert og tidligere forsvarsmann, og ville se om han kunne finne ut mer om det svære kjøretøyet.

– Den lignet jo på en Humvee som jeg kjenner godt fra Forsvaret, eller den sivile varianten Hummer, som var populær i Norge for noen år siden, sier han.



BILENTUSIAST: Roar André er tidligere forsvarsmann med interesse for store kjøretøy. Foto: Privat

Like bak sto det en Skoda Enyaq. Den så nærmest ut som en lekebil i forhold.



Brenne gikk bort til bilen og fikk se en rekke måleinstrumenter og datautstyr om bord, ting som sannsynligvis var knyttet til avanserte testmålinger. I døråpningen så han bokstavene HMENG. På bakluka så det ut som om et merke var fjernet eller kamuflert.

– Det var en fjerde mann med i følget, en europeer som var mer imøtekommende. Han sa blant annet at bilen har en totalvekt på 3,8 tonn, byr på 1.075 hestekrefter og aksellererer nesten like kjapt som Tesla Model S Plaid, humrer Brenne.



LADESTOPP: – Det så ut som de hadde noen problemer med ladingen, sier Roar André Brenne.

Kinesisk terrengkjøretøy

Det viser seg at bilen som var på utprøving, er kinesisk og heter Dongfeng Mengshi 917, ifølge det kinesiske nettstedet Autohome. Modellen ble introdusert i Kina i 2023.

KRAFTIGE SAKER: Dongfeng Mengshi 917 heter modellen Brenne så på Løten.

Bilen er altså et elektrisk terrengkjøretøy som kan leveres med inntil fire motorer og 1.075 hestekrefter, med dreiemoment på ekstreme 1.600 Nm. Kombinert med svingradius på bare litt over fem meter og høy bakkeklaring, skulle det dermed være duket for bra framkommelighet.

Og hva angår akselerasjon, skal den klare 0-100 km/t på rundt 4,2 sekunder.

HØY BAKKEKLARING: Bilen kan skilte med både høy bakkeklaring og svært god svingradius.

Batteripakken skal være på 140 kWt, nok til en rekkevidde på rundt 500 kilometer, i tråd med opplysningene Brenne fikk.

Bilen skal for øvrig også lanseres som pickup, og kan dermed bli en konkurrent til den mye omtalte Cybertrucken fra Tesla.



– Spant av gårde

Om bilen bare er på utprøving eller skal bli tilgjengelig også i Norge, vet vi foreløpig ikke noe som helst om.

– Nei, det ville de ikke si noe om. Det så ut som de hadde noen utfordringer med ladingen, men det tok uansett ikke lang tid før de bare spant av gårde, sier Brenne.



PS: Kommer du over noen spennende testbiler? Da vil vi veldig gjerne høre fra deg. E-posten er redaksjonen@broom.no.

