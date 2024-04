Rimelig og pålitelig elbil? Da bør du sjekke ut denne

Elektriske Kia Soul har vært med oss siden 2014, og skal nå erstattes av EV3. Men Soul har solgt i bøtter og spann gjennom ti år, og utvalget på bruktmarkedet er meget godt.

At den har vært populær, er ikke vanskelig å forstå. Den skiller seg virkelig ut på veien, med sitt oppreiste og temmelig firkantede design. Den er alt annen enn aerodynamisk.

Navnet lyver ikke, dette er en bil med sjel.

Designet har dessuten sine klare fordeler, ikke minst når det gjelder plassen om bord. Soul er rett og slett kompakt på utsiden og stor på innsiden, særlig i kupeen.

Doblet rekkevidde

Bilen ble helt ny i 2020, med blant annet mer enn doblet rekkevidde.

Men det er førstegenerasjonen som har solgt best. Den fikk en del nyheter i 2018, inkludert nytt og større batteri.

Det er denne utgaven vi har satt under lupen denne gangen – attpåtil i Exclusive-utgave, med panoramasoltak og skinnseter med både kjøling og varme.

Unik garanti

Denne utgaven kan du nå få for rundt 100.000 kroner på bruktmarkedet, fortsatt med nybilgaranti (som gjelder i sju år), så her er det mulig å gjøre et trygt bilkjøp til en billig penge.

Men ikke alt er like tipp topp. Hva bør du vite om Soul EV, både av positiv og negativ art, hvis du vurderer den som bruktbil?

Det forteller vi deg mer om i videoen: