Rett og slett en imponerende bil

«Hvis denne kommer til Norge – da blir det kjøpefest!»

Det er nesten nøyaktig to år siden vi i Broom var på bilutstillingen i Los Angeles og rapporterte hjem om bilen som den gangen var en liten sensasjon: Ford F-150 Lightning. Og som hadde alle forutsetninger for å bli en storselger i Norge.

Hvis navnet ikke sier deg noe: Dette er bilen som har vært USAs mest solgte pickup i 46 år. Nå har Ford laget elektrisk utgave og den vakte enorm oppsikt.

Interessen i elbil-landet Norge var voldsom – og nedturen tilsvarende stor da det ganske raskt ble klart at Ford ikke hadde noen planer om å eksportere den. Til det var etterspørselen på hjemmemarkedet altfor stor.

Men den norske importøren ga seg ikke. De tok «nei» for et «kanskje» og jobbet på. Til slutt lyktes de. I vår hadde vi nyheten om at Lightning skulle komme til Norge.

Nå er de aller første bilene her. Vi i Broom har fått teste et svært tidlig eksemplar på norske førjulsveier. Lariat Launch Edition er modellbetegnelsen. Den er registrert for fem, har lasteplan og stort bagasjerom foran, 452 hestekrefter og rekkevidde på 429 kilometer.

På prisplakaten: 1.183.000 kroner. Det er MYE mer enn mange først trodde da startpris i USA ble anslått til å ligge under 50.000 dollar.

Men kronekurs, kostnader til ombygging og ikke minst nye avgiftsregler fra i år, er blant faktorene som har spilt inn her. Så er spørsmålet om interessen fortsatt vil være høy, når prislappen er utenfor rekkevidde for ganske mange.

De som hadde håpet på en skikkelig elbil-rabatt på Lightning blir nok skuffet, prisen er nesten 1,2 millioner kroner.

Hvordan er den å kjøre?

Vi skal ikke så veldig mange år tilbake i tid før de fleste pickuper var temmelig primitive saker. Det er det bare å glemme her.

Når kollega Vegard underveis i testperioden spør hvordan Lightning er å kjøre, må jeg tenke meg litt om før jeg svarer: «Egentlig som en stor SUV».

På landevei og motorvei er den virkelig imponerende. Kjørefølelsen er, ikke overraskende, massiv. Nesten tre tonn Lightning ligger fjellstøtt på veien. Fjæring og demping er skrudd overraskende mye mot komfort. I tillegg er den svært godt støydempet.

Dette kombinert med et solid kraftoverskudd, gjør at den er en drøm på langtur. Det trekker heller ikke ned at vi sitter høyt hevet over det meste annet på veien. Her får du kongefølelsen!

Når svingene kommer tett, merkes både lengde og vekt. Her er den ikke like på hjemmebane. Det samme gjelder over skarpe fartsdumper. Men den solide akselavstanden bidrar positivt her.

Bykjøring, da? Det er omtrent akkurat som forventet. Bilen får ikke gjort så mye for å kamuflere størrelsen sin. Den er – og føles – diger. Når jeg stopper utenfor den lokale Extra-butikken, er det ikke så enkelt å parkere på en bra måte. Særlig lengden gjør at det er umulig å holde seg innenfor én parkeringsplass. Bredden gjør også at det ikke frister veldig til å parkere mellom biler.

LUFTMOTSTAND: Diger front, den er ikke akkurat ideell for å holde luftmotstanden nede.

Det offisielle forbrukstallet er på 26,6 kWt/100 kilometer. Ikke overraskende klarer vi ikke det under vinterforhold.

Ingen elbiler trives på motorvei når det er flere kuldegrader. Når vi tester det, ender vi på rundt 36-37 kWt/100 kilometer. Det går litt bedre på pen landeveiskjøring, der ligger forbruket på stabilt 33 kWt/100 kilometer. Da holder vi snittfart på 70 km/t, 20 grader inne i bilen og mellom 10 og 12 minus ute.

WLTP-rekkevidden er oppgitt til 429 kilometer. På vinteren tror vi du skal slite med å komme særlig mye lenger enn 300 kilometer. Det skal bli interessant så se hva «sommer-tallet» ligger på.

120 kW på hurtiglading er et litt skuffende tall, særlig for en bil som i mange tilfeller skal brukes i jobbsammenheng der lading ikke er det man vil bruke mye tid på. Men underveis i testperioden overrasker Lightning positivt. Ved to tilfeller registrerer vi at den tar imot over 160 kW og den ligger stabilt rundt 150 ganske lenge under lading. Her kan det se ut som Ford har et for konservativt estimat.

LADER MER: Maks ladehastighet på 120 kW imponerer ikke, men vi finner ut at den kan ta imot ganske mye mer enn det.

Plass og praktiske løsninger:

At bilen er diger, gjør også at den har seriøst mye plass. Her er det også flere smarte løsninger.

Det er blant annet oppbevaringsrom under sitteputene i baksetet. Disse kan også felles opp og mot ryggen. Da får du et kjempestort rom bak forsetene som brukes til alt fra sykler til de største IKEA-eskene.

PLASS: 400 liter frunk foran, her får du med mye.

Frunken, eller bagasjerommet foran, rommer hele 400 liter og er kjempeenkel å utnytte. Der får du med deg mye! I tillegg kommer naturligvis lasteplanet. Får du ikke med deg alt du trenger her, må du ha helt ekstreme behov.

Det er litt overraskende/skuffende at nyttelasten ikke er på mer enn 535 kilo. Hvis du bruker den som personbil, holder det sannsynligvis det meste av tiden. Men for eksempelvis håndverkere, kan det nok fort bli litt snaut. Maksimal hengervekt er derimot svært bra til å være elbil: 3.490 kilo,

SMART: Sitteputene bak kan vippes opp, da får du et stort ekstra-bagasjerom her.

Livet i baksetet:

Det meste er positivt her. Plassen er svært god, også i bredden. Koppholdere og flaskeholdere er det massevis av, det er også flere ladeuttak.

PÅ STELL: Egne luftdyser og bra med ladepunkter også bak.

Men baksetepassasjerene må like å sitte med rett rygg. Seteryggen er nemlig ganske bratt. Her hadde det gjort seg med justeringsmuligheter.

Som nevnt over er det god oppbevaringsplass under sitteputene. Baksetet er todelt, 60/40.

Bak rattet:

De aller fleste funksjonene styres fra den store skjermen i midtkonsollen. Det meste her er enkelt og intuitivt. Der flere bilprodusenter nå dropper volumknapp, er Lightning et positivt unntak med en stor vribryter med god kvalitetsfølelse.

Det meste her inne er robust. Materialkvaliteten er absolutt ikke eksklusiv, men det meste du tar og kjenner på er solid. En kjempesmart detalj: Automatgirhendelen kan felles ned, så vipper du fram et bord fra midtkonsollen og legger over.



Som i baksetet er det massevis av oppbevaringsrom og raust med lademuligheter. Det er også ladeplate til mobilen helt foran og under skjermen. Setevarmen er skikkelig sterk og tiner deg opp på kalde dager. Men varme i rattet får vi dessverre ikke.

PÅKOSTET: Interiøret er veldig langt unna pickup-enkelt, her har det skjedd mye med bilklassen de siste årene.

Design – utenpå og inni:

Vi kommer ikke unna størrelsen her også: F-150 Lightning ruver skikkelig og blir lagt merke til av mange, rett og slett fordi den er så stor.

Her virker det også som luftmotstand overhodet ikke har vært noe tema da designjobben ble gjort. Sannsynligvis et smart grep når du har en så sterk merkevare som dette – og skal forsøke å få en ganske konservativ kjøpegruppe til å velge elbil. Men for forbruket er det ikke positivt.

Lysdesignet er også særpreget, særlig foran med diger lysstripe over panseret og ned på hver side av frontlyktene. Bakfra er den mer anonym, men i alle fall i starten må du regne med å bli lagt godt merke til når du kommer kjørende i en F-150 Lightning.

Innvendig er dette langt unna tradisjonell pickup. Vi hadde ikke stusset over om dashbordet var hentet fra en relativt påkostet amerikansk SUV. Det er funksjonelt og praktisk, samtidig som det ser bra ut. Men som sagt: Eksklusivt er det ikke.

PRAKTISK: Oppbevaringsrom og kopp/flaskeholdere. Dette er amerikanerne gode på!

Konklusjon:

Det er veldig mye bra med denne bilen, enten du skal bruke den aktivt i jobben, eller ha den som privatbil.

Kombinasjonen elektrisk pickup og 4x4 er Lightning helt alene om. Her kan du trekke tett på 3,5 tonn, samtidig som du får med deg veldig mye i bilen og på planet. Bare nyttelasten setter begrensninger her.

Du har kanskje ikke bruk for det så veldig ofte, men stikkontakt på planet gjør også at du kan bruke Lightning som en gedigen powerbank, hvis du skal jobbe et sted hvor det ikke er strøm. Et svært kapabelt 4x4-system gjør også at du kommer deg fram stort sett overalt hvor det er vei. Og så skal du lete svært lenge etter en kulere arbeidsbil.

POWERBANK: Stikkontakt på planet, herfra kan du drive massevis av elektriske apparater.

Hva med F-150 Lightning som privatbil? Det eneste problemet vi egentlig ser der, er størrelsen. Har du mye bykjøring og trenger å bruke parkeringshus, blir dimensjonene på bilen fort en ulempe.

Ut over det, er dette en superpraktisk bil. Her kan familien dra på tur og ta med seg så mye man bare orker (og nyttelasten tillater). Det er bare å slenge ski eller sykler på lasteplanet og putte bagasjen foran. I tillegg kan du altså trekke tung henger.

I tillegg til alt det praktiske, er kjøreegenskapene på landevei og motorvei imponerende gode. Her kan du kjøre langt uten å bli sliten.

Mange ble skuffet da prisen på bilen kom. Lanseringsutgaven koster altså tett på 1,2 millioner kroner. Det er veldig mye penger for en pickup med begrensninger på både nyttelast og rekkevidde. Men ser vi på hva du faktisk får for pengene, begynner dette likevel å framstå som en god totalpakke.

De aller første norske kundene får etter planen bilene sine før jul. Da snakker vi julegave av det virkelig harde slaget.

I NORGE: Prislappen vil nok sette noen begrensninger for salget i Norge, men F-150 Lightning kan godt bli en ganske vanlig syn på veiene våre utover i 2024. FORD F-150 LIGHTNING 4X4 Motor: Elektrisk, to motorer

Effekt: 452 hk

0-100 km/t: 5,1 sekunder

Toppfart: 180 km/t

Forbruk: 26,6 kWt/100 kilometer Batteri/lading: Batteripakke: 98 kWt netto

Rekkevidde: 429 km (WLTP)

Hurtiglading: 120 kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 591/203/198cm.

Bagasjerom: 400 liter (frunk)

Vekt: 2.890 kilo

Nyttelast: 535 kilo

Tilhengervekt: 3.490 kilo

Bakkeklaring: 21 centimeter Pris: 1.183.000 kroner

