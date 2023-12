Rekordsalg i fjor – så stoppet det helt opp

2021 og 2022 var begge rekordår for Porsche i Norge. Salget gikk så det suste, takket være elbilen Taycan. Den kommer i flere varianter: Sedan, Sport Turismo (stasjonsvogn) og Cross Turismo.

Sistnevnte er stasjonsvogn med mer bakkeklaring, 4x4 som standard, egne offroad kjøreprogram og plastdekor rundt hjulbuene.

Særlig introduksjonen av stasjonsvogn-utgavene fikk norske kjøpere til å punge ut over en lav sko. Startpris på nesten en million kroner var ingen hindring.

Spoler vi tiden ett år fram, er endringen oppsiktsvekkende. I 2022 ble det solgt neste 2.000 Taycan i Norge. Per november i 2023 er tallet kun 254. Det er en nedgang på over 80 prosent!

Og mens desember i fjor var ekstrem – med over 600 solgte Taycan på én måned, er det ingenting som tyder på en lignende innspurt i år.

Så hva skjedde, egentlig?

REKORDÅR: Nesten 2.000 Porsche Taycan ble solgt i 2022.

Ekstremt kjøreglad

Vi har fått låne Taycan Cross Turismo GTS. Selve bilen er det i alle fall lite å si på. Den er heftig som få – med ekstreme ytelser og meget imponerende kjøreegenskaper. Utvilsomt noe av det morsomste du kan kjøre av elbil.

Rekkevidden er oppgitt til 490 kilometer. Vi tar en rekkevidde-test. Med tre voksne personer i bilen, klassisk norsk vinterføre (fra minus 3 til pluss 5 grader) – klarer den 315 kilometer. Tur-retur Vikersund-Valdres. Da viser kjørecomputeren 4 kilometer gjenstående rekkevidde.

517 hestekrefter gir 0-100 km/t på bare 3,7 sekunder. Her går det altså unna!

I tillegg har den 800 Volt-system, så den lader raskt. Opptil 270 kW.

Men det koster. Startprisen er knappe 1,5 millioner kroner. Og selv om GTS er ganske godt utstyrt fra start, er det ikke uvanlig å dra på både 200-, 300- eller 400.000 kroner i ekstrautstyr.

EKSTREMT: Desember 2022 ble det solgt over 600 Porsche Taycan. Det er et ekstremt høyt tall.

Kraftig prisøkning

Akkurat pris er åpenbart én viktig del forklaring på salgssvikten i 2023.

Vi har sett litt på tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

GTS Sport Turismo er for eksempel blitt nesten 300.000 kroner dyrere. Og det er ikke den som har økt mest ...

Toppmodellen Taycan Cross Turismo Turbo S har hatt en prisøkning på 434.013 kroner, ifølge tallene fra OFV.

2023: Dette er tallene per november. 254 biler er en nedgang på over 80 prosent, sammenlignet med i fjor.

Nye avgifter

Mer relevant enn spesialmodellene som er nevnt over, er kanskje innstegsmodellen Sport Turismo 4 og Sport Turismo 4S. Disse har økt henholdsvis 189.246 kroner og 221.971 kroner.

I fjor fikk du for eksempel Taycan Sport Turismo 4 fra 786.000 kroner – i år starter den på 975.000 kroner.

Prisøkningene skyldes først og fremst at elbiler fikk avgifter på den delen av prisen som overstiger 500.000 kroner. I tillegg kom det en vektavgift som ytterligere bidro til høyere priser.

Avgiftsstrukturen bidrar til at jo større og dyrere bilen er, jo mer økte avgiftene i 2023.

Lommeboka styrer

Nordmenn lar lommeboka styre valget av bil. Så prisøkningen er åpenbart en viktig faktor, her. Mange ville sikre seg en Taycan før prisstigningen slo inn. Derav den ekstreme desember-måneden.

I tillegg har vi en rekke faktorer som påvirker hvor mye man er villig til å bruke på bil. Renten har steget mye de siste to årene – samtidig som inflasjonen har økt betydelig i 2023.

Krig i Europa bidrar også til mer usikkerhet.

Summen av alt dette gjør at bilmarkedet generelt ble betydelig svakere i 2023 – og Porsche er blant de som har merket det aller mest.

HEFTIG: GTS-utgaven klarer 0-100 km/t på bare 3,7 sekunder – og er en av de mest velkjørende elbilene på markedet.

Stor tro på 2024

– Det har vært mange år med høyt salg, som toppet seg med rekordåret i Norge i fjor. Vi ser på 2023 som et hvileår, og har veldig stor tro på 2024. Ikke minst siden vi da får en elektrisk SUV i nye Macan, sier PR-sjef for Porsche i Norge, Maren Helgestuen.

Hun påpeker at Porsche har gjort store grep i år, etter at man gikk fra å være privateid til å bli en del av Porsche AG.

– I den forbindelse ble det også gjort grep. Vi har blant annet bemannet opp og ikke ned hos importøren, i 2023. I et annerledesår som det har vært i år, er det nødvendig med et langsiktig perspektiv. Med det fokuset Norge har på elektrifisering og digitalisering, er vi et viktig markedet for Porsche, fortsetter Helgestuen.

Overrasket over responsen

Da Taycan ble lansert høsten 2019, var responsen fra norske kjøpere over all forventning.

– Ja, det var enda høyere interesse enn vi hadde ventet. Men, organisasjonen og forhandlernettverket var godt forberedt til å håndtere det. Med lav rente og en pandemi som etterhvert kom for fullt, valgte også kanskje mange å bruke mer penger på bil, enn før.

– Nå er situasjonen en helt annen. Jeg tror vi må til sommeren, før vi ser hvordan markedet vil bli framover. Samtidig legger vi bak oss et jubileumsår med 75 år for Porsche som merkevare – og 60 år med 911. Dette ble blant annet feiret under Porsche Festivalen i september. Med 10.000 besøkende er det en god indikasjon på at interessen for Porsche som merkevare aldri har vært større i Norge, fortsetter hun., fortsetter hun.

MANGE SKJERMER: Interiøret i Taycan domineres av en rekke skjermer – og skyhøy opplevd kvalitet.

Bruktmarkedet

I kjølvannet av langt lavere nybilsalg, har det blitt mye å velge i på bruktmarkedet. Mellom 300 og 400 Taycan har ligget til salgs på finn.no store deler av 2023.

Mange må innse at det blir et brutalt verditap, selv med prisøkningen på nybilene.

– Det er lett å tenke at med økte renter så har flere vært i en situasjon der billån ikke har vært så lett å betjene. Dermed har flere måttet selge. Men vi ser at antallet brukte Taycan virker å stabilisere seg, fortsetter Helgestuen.

Er du en av de som har penger å bruke på bil, kan du gjøre svært gode kjøp på bruktmarkedet, akkurat nå. Kanskje tiden er inne for å sikre seg en ekstra morsom julegave?

