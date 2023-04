Etter noen år med brennhett marked og salgsrekorder, har det roet seg kraftig på nybilmarkedet i Norge i år. Antall registrerte biler har gått betydelig ned, samtidig melder mange i bransjen om stille tider i butikkene, helt siden i fjor høst.

Strømpriser, generell prisstigning og økte renter ansees å være en stor del av forklaringen her.

Bilia er en av de virkelig store forhandlerkonsernene i Norge. De har akkurat lagt frem resultatene for første kvartal. Disse viser en kraftig nedgang i driftsmarginen, samtidig som ordrereserven er halvert sammenlignet med første kvartal i fjor.

Helt ekstraordinært

Bransje-nettstedet BilNytt.no er blant dem som rapporterer om dette.

TØFFERE TIDER: Frode Hebnes er sjef for Bilia i Norge.

Det er færre som bestiller ny bil. Samtidig har Bilia opplevd det de beskriver som et helt ekstraordinært høyt volum av kunder som har valgt å kansellere tidligere inngåtte kontrakter på nye biler.

– Vi har opplevd kanselleringer på alle merker, men årsakene og omfanget varierer. Utfordringer tilknyttet en noe kortere rekkevidde enn forventet har isolert sett dessverre ledet til et betydelig antall kanselleringer, sier Bilia-sjef Frode Hebnes, til BilNytt.no.



Biltypen kan ta 90 prosent av salget i år

Ventet lenge

Noe av dette handler om Toyotas elbil bZ4X som har fått en tøff start i Norge. De første testene viste at bilen hadde betydelig kortere rekkevidde enn de offisielle tallene. Der førte til at mange kjøpere ønsket å trekke seg, noe importøren lot dem gjøre.

Hebnes sier også at mange kunder har benyttet sin rett til å kansellere bestillinger som er gjort langt tilbake i tid, og hvor det har vært forsinkelser fra bilprodusentene.

Til BilNytt.no sier han dessuten at mer aggressiv prisposisjonering fra Tesla har spilt inn her.

Historisk stille i januar



HOPPET AV: Toyota bZ4X har fått en tøff start i Norge, her har også mange kunder kansellert kontraktene sine.

Tesla tar mye

Tesla kuttet prisene på sin Model Y kraftig rett etter nyttår. Etter det har kundene strømmet til merket og Tesla har rekordhøy markedsandel så langt i år. Det er ingen tvil om at de her har forsynt seg grovt av kundene.

Bilia forhandler en rekke merker i Norge, blant dem Volvo, BMW, Toyota, Lexus og Land Rover. I tillegg har de nylig blitt importør for bilmerket Ora, agent for Xpeng og Bergen og service- og utleveringspartner for Polestar.

Her er bilene som økte mest i pris fra nyttår



Video: Her er det nye flaggskipet fra Volvo