Regjeringen øker avgiftene på bensin og diesel

Fredag legger regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2024.

Nå melder NTB at regjeringen (AP og SP) vil øke avgiftene på bensin og diesel. Dette for å bidra til utslippskutt.

DYRERE: Fra neste år kan pumpeprisen øke ytterligere.

Regjeringen vil sørge for utslippskutt på til sammen 6,4 millioner tonn CO 2 innen 2030, ved å øke drivstoffavgiftene for bensin og diesel med 15 øre per liter, samt heve krav om innblanding av biodiesel.

Avgifts- og prisøkningen kompenseres med å sette ned trafikkforsikrings­avgiften for fossilbiler med 400 kroner i året, ifølge budsjettlekkasjer som er samlet av NTB.

Regjeringen Støre legger frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024 fredag 6. oktober kl. 09.00.

