Redningsmannskapene: – En elbil har eksplodert

Frakteskipet Fremantle Highway har siden like før midnatt onsdag stått i full fyr utenfor kysten av Nederland.

Skipet er fullastet med nye biler, og var på vei fra Tyskland til Egypt. De første rapportene gikk på at det var i underkant av 3.000 biler om bord, dette er nå oppjustert til 3.800.

Mannskapet meldte raskt om at brannen oppstod «i nærheten av en elbil». Det skal befinne seg rundt 25 elbiler om bord i skipet. En av teoriene har vært at det har oppstått brann i batteripakken på en av dem.

Teorien fikk ny tyngde torsdag, da radiokommunikasjonen mellom de første redningsarbeiderne ble kjent. Samtalen ble offentliggjort av den nederlandske fjernsynskanalen RTL.



Les også: Skipet med 3.000 biler om bord står i full fyr

Trolig eksplodert

Den første reaksjonen til redningsarbeiderne var nemlig at en av elbilene hadde eksplodert. Eksplosjonen skal ikke ha påført skipet skade, men kan ha startet brannene.

Radiokommunikasjonen gir også et bilde av mannskapets siste dramatiske timer om bord. De 23 hadde ingen mulighet til å komme seg i livbåtene, og temperaturen om bord steg raskt, sier redningsarbeiderne.

KREVENDE: Slukningsarbeidet foregår for fullt, og er svært krevende Foto: AFP / den nederlandske kystvakten

Det er anslått at mannskapet forlot skipet litt over klokken 02 natt til onsdag. Da hadde kystvakten og mannskapet selv kommet til at det beste var å kaste seg 30 meter ned i havet.

Sju av mannskapet gjorde dette, og flere ble plukket opp med brann- og bruddskader. En person ble meldt omkommet. 16 medlemmer av mannskapet ble senere hentet opp fra skipet av to helikoptre.

Ikke registrert olje

Kystkommuner og miljøvernorganisasjoner frykter en miljøkatastrofe hvis lasteskipet Freemantle Highway skulle synke. Så langt er det ikke registrert utslipp av olje fra det brennende skipet.

En spesialbåt for oppsamling av olje på havflaten er ankret opp rett ved lasteskipet og kan starte oppsuging straks det eventuelt blir oppdaget olje.

Voldsom brann, måtte hente ut bilene med fjernstyrt robot



Få også med deg denne videoen: