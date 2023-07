Mange skal ut på sin første ferietur i elbil i år, og da er det viktig med litt mer planlegging i forkant enn hva man kanskje er vant til.

Den gode nyheten er at det nå er mer enn 6.800 hurtigladere langs norske veier, og til tross for at det har kommet langt over 100.000 nye elbiler siden forrige sommer, er nå antallet pr elbil redusert fra 110 til under 100, ifølge ferske tall fra Norsk elbilforening.

Det kan bety at det blir færre lange ladekøer i år enn i fjor, samtidig som det har kommet flere ladepunkter i mer grisgrendte strøk.

Her skal flest lade

Elbilforeningen har analysert over 24.000 ladeøkter som ble gjort av deres medlemmer i fjor sommer, og laget en rangering over de mest besøkte ladestoppene. Disse er:

Fokserød ved Sandefjord (E18) Grenstøl ved avkjøringen til Tvedestrand (E18) Tønsberg, Shell Kjelleveien Bolleland ved Espa (E6) Svinesundparken ved avkjøringen til Halden (E6) Shell Berkåk, mellom Oppdal og Trondheim (E6) Alvdal, gjennom Østerdalen (RV3) Shell ved Mortensrud, rett utenfor Oslo (E6) Håneskrysset, nord for Kristiansand (E18) Nebbenes, nord for Oslo (E6)

Mange av disse har god kapasitet, så selv om de er spesielt godt besøkt, behøver ikke det å bety at det er her du vil møte de lengste ladekøene.

– På de mest trafikkerte veistrekningene kan du risikere å havne i ladekø på de største utfartsdagene, men dekningen begynner å bli veldig god. Det er ingen grunn til å være nervøs før ferieturen, sier nestleder i Norsk Elbilforening, Petter Haugneland.



GODT UTBYGD: Antallet hurtigladere i grisgrendte strøk har heldigvis økt mye de siste årene.

Brooms fem kjappe ladetips til ferieturen

Ta en titt på aktuelle ladestopp på veien før du kjører av gårde, så slipper du å lure på dette underveis. Bruk tjenester som for eksempel Ladestasjoner.no for å få en oversikt over stasjoner og hvilke betalingsløsninger som støttes. Sjekk aktuelle ladepriser på denne siden og sjekk også om du får rabatter gjennom foreninger, bilimportøren og avtaler med ladeselskapene direkte. Rådet om å lade når du kan, ikke når du må, gjelder fortsatt. Ofte er det smartere med flere små og korte ladestopp enn få og lange. Strekk på beina og trekk inn frisk luft før du kjører videre. Stopp ladingen når du kommer til 80 prosent. Lading etter dette er ofte tidkrevende, noe som kan skape ladekøer. De fleste bil- og batteriprodusenter anbefaler dessuten å stoppe hurtiglading ved 80 prosent for å unngå unødig slitasje på batteriet. Undersøk mulighetene for såkalt destinasjonslading når du ankommer overnattingsstedet. Slik lading er ofte langsommere enn hurtiglading, men er til gjengjeld gjerne mye rimeligere.

God tur!

