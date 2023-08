Veldig mange Mercedes-fans sperret opp øynene da helt nye AMG C63 S ble presentert tidligere i år.

Dette er den aller heftigste utgaven av den mellomstore familiebilen. I mange år har råskinnet vært utstyrt med en heftig og buldrende V8-motor.

Den har på mange måter vært selve DNA-et på de fleste AMG-modellene.

På nye C 63 S E Performance er imidlertid V8-motoren skrotet og erstattet med en firesylindret 2-liters turbomotor.

Selv om den nye, hybride drivlinjen leverer rekordsterke 680 hestekrefter, har mange entusiaster vært skuffet. De ønsker V8 og grov lyd, noe de ikke får i nykommeren.

LYD: Du kommer ikke unna at lyden på en 2-liters motor ikke er i nærheten av en dyp V8-buldring.

Hevder V8-eren gjør comeback

Bakgrunnen for at V8-motoren ikke får være med videre er svært strenge utslippskrav fra EU.

Men nå melder Car and Driver gode nyheter for entusiastene. De hevder via sentrale kilder at V8-motoren er på vei tilbake i C-Klasse.

MODERNE: Slik ser det ut på innsiden i nye C-Klasse, signert AMG.

Ifølge nettstedet jobber Mercedes-ingeniørene på spreng for å tilpasse dagens 4-liters V8-motor (M177) til de nye Euro 7-kravene.

Fra og med 2026 skal C 63 S igjen være tilgjengelig med V8-motor og en hybrid drivlinje, skriver Car and Driver.

Dette skal også gjelde helt nye E-Klasse. Den er foreløpig ikke lansert i AMG-versjon ennå, men ryktene skal ha det til at nye E 63 S må nøye seg med en 3-liters rekkeseks-motor. Men fra 2026 vil trolig V8-eren være på plass her også.

Ifølge en rapport Car and Driver sitter på, trenger de nåværende generasjonene av C-Klasse og E-Klasse kun «mindre karosseriendringer» for å være kompatible med en V8-basert hybrid drivlinje.

Kontra-beskjed

Mercedes selv har ikke bekreftet noe V8-comeback i C 63 eller kommende E 63. For kort tid siden, melder derimot tyske Auto Motor und Sport andre opplysninger. De mener det ikke blir noe V8-comeback.

Vi får la tiden vise hva som etterhvert dukker opp under panseret på C63 og E63...

IKKE BEKREFTET: Mercedes selv har ikke bekreftet ryktene om V8-comeback – og sier de ikke vil kommentere «fremtidige modeller».

