SUV fortsetter å være en viktig biltype for Nio i Norge. Hittil har mye fokus vært på store ES8 med opp til sju seter, og den litt mindre EL7. Nå kommer enda en nyhet – og importøren har store forventninger:

– Nio EL6 vet vi at mange har ventet på, og jeg er sikker på at den vil passe perfekt for norske familier, sa Nio-sjef Marius Hayler da han viste frem bilen for første gang i Nio House i Oslo nylig.

– Dette er en av merkets mest populære modeller i utlandet. EL6 er en middels stor og praktisk SUV med god rekkevidde, masse utstyr og stort bagasjerom, legger han til.

Valgfri batteriløsning

Med lengde på 4,85 meter og bredde knapt 1,99 meter, er det nok mange som vil plassere den blant større SUV-er.

EL6 har to elmotorer, en ved forakselen og en ved bakakselen, det gir samlet effekt på 490 hestekrefter – og dreiemoment på 700 Nm. 0-100 km/t går på 4,5 sekunder.

I kjent Nio-stil kan bilen velges med batteri, eller uten batteri med batteriabonnement.

STILIG: Innbydende interiør med super finish og fine detaljer.

Gjenkjennelig

Designmessig har den nye bilen tydelig familielikhet med andre Nio-modeller. Et typisk kjennetegn er store glatte og lett buede flater. Også innvendig er Nio-preget til stede, gjenkjennelig fra andre modeller. Det betyr også flott finish og lekre detaljer, med blant annet skjulte luftdyser i dashbordet og høyttalere i dørsidene skjult bak tekstiltrekk

Forsetene har 20-veis el-justering, andre generasjons lounge-sete for passasjeren, og det Nio beskriver som Spa-level massasje. Også setene kan software-oppdateres med flere funksjoner senere.

EL6 har det Nio hevder er klassens bredeste baksete, nedfellbart med 40-20-40 deling. Bagasjerommet skal holde for de fleste, med volum på 668 liter når rom under gulvet også medregnes. Dette kan utvides til drøyt 1.400 liter med baksetet helt nedfelt.

POPULÆRT: Hengerfeste er det mange som gjerne vil ha med. Nio EL6 kan trekke opp til 1.200 kilo.

Mye utstyr

Som vanlig fra Nio har EL6 omfattende standardutstyr. Noe som sikkert vil glede mange, er at bilen blir Nios første i Europa med Smart Matrix hovedlys, noe som har vært etterspurt fra mange. Lading kan ellers styres dynamisk i forhold til blant annet strømpris, både i appen og i bilen.

Bilen kommer med blant annet panorama-soltak på 1,35 kvadratmeter, justerbar ryggvinkel i baksete, videreutviklet head-up display og Intelligent Smooth Stop, som er med på å gi bremselengde på bare 34,5 meter til full stopp fra 100 km/t. Ellers har bilen «hele løperrekka» av førerassistansesystemer.

Noen tall

Lengde: 4,85 meter

Bredde: ca. 1,98 meter (med speil ute 2.21 meter)

Høyde: 1,70 meter

Akselavstand: 2,92 meter

Tilhenger med brems: 1.200 kilo

Tillatt taklast: 75 kilo.

Effekt: 360 kW – elmotorer 150 + 210 kW

Dreiemoment: 700 Nm

Batterikapasitet brutto: 75 eller 100 kWh

Batterikapasitet netto: 69 eller 90 kWh

Maks ladekap. AC: 11 kW

Maks ladekap. DC: 130 kW

STOR: Dette bildet gir et inntrykk av hvor stor nykommeren faktisk er. Foto: Frank Williksen

Med på kjøpet

Prisen starter på 489.000 kroner uten batteri. Da påløper det i tillegg en månedsleie for batteribytte. Denne er 1.399 kroner pr. måned for 75 kWt batteri, og 1.999 kroner for 100 kWt batteri.

Bilen kan også kjøpes med 75 kWt batteri. Da er prisen fra 595.000 kroner.

Garantien er 5 år/150.000 kilometer, med 5 års veihjelp inkludert. Med på kjøpet følger også 200 kWt strøm månedlig og gebyr for to månedlige batteribytter.

Levering av Nio EL6 starter i fjerde kvartal, og de første båtlastene er under forberedelse i Kina.

Hvilket salgsmål importøren har for bilen?

– Ingen kommentar, er svaret.

