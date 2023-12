Råkjørte – men mente han var fritatt fra loven

I sommer ble en hvit Tesla vinket inn i fartskontroll ved Rungstadvannet på E6, nord for Steinkjer. Bilen hadde da blitt målt til 78 km/t i 60-sonen. Så langt en relativt vanlig fartsovertredelse.

Men det som skjedde deretter, var absolutt ikke vanlig. Det startet med at sjåføren i 40-årene nektet å godta forelegget. Dermed endte saken i Trøndelag tingrett.

Der har den nå blitt behandlet. Dette kan vi lese i domsslutningen:

Ikke tvil

Tiltalte forklarte i retten at han som en «living man» var på reise i privat regi. Som «living man» har ikke politiet myndighet over ham når han er på privat reise. Tiltalte forklarte videre at ingen part var forulempet av ham på sin reise. Han har derfor ingen grunn til å gjøre forretninger med hverken politi eller domstol.



Dette ble han ikke hørt på av retten. De la til grunn at det ikke var tvil om at tiltalte var fører av bilen og at lasermålingen var korrrekt.

Retten fant det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte hadde kjørt 78 km/t i 60-sone.

Både de subjektive og de objektive vilkår for straff er oppfylt og tiltalte skal dømmes for forholdet.

Filmet mens de kjørte i 178 km/t – så fikk politiet tak i telefonen

SPESIELT: Mannen ble målt til 78 km/t i 60-sonen. I seg selv ikke så uvanlig. Uvanlig var derimot forklaringen han ga i etterkant. Illustrasjonsfoto:

Meget spesiell forklaring

Mannen var også tiltalt for et tilfelle av føring av motorvogn uten lovlige kjennemerker. Han ble stoppet for dette i januar i år.

Den gangen nektet han å oppgi personalia, og han ønsket heller ikke å vise frem førerkortet til politiet. Bilen hadde påmontert et personlig kjennemerke i hvitt på en grønn bunnplate.



Også her fikk retten en meget spesiell forklaring:

Tiltalte har forklart at den aktuelle bilen var registrert i henhold til «common law». Han trenger derfor ikke å forholde seg til norske registerregler. Retten forstår tiltalte slik at han anfører at den aktuelle bilen ikke er registreringspliktig i Norge som følge av at den er registrert i henhold til «common law».

Også dette ble blankt avvist:

Tatt i samme fotoboks - tre dager på rad



10.000 kroner i bot

Retten legger til grunn som bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte med hensikt har kjørt en bil han visste ikke var lovlig registrert og dermed manglet lovlige kjennemerker. Han har dermed forsettlig overtrådt gjerningsbeskrivelsen i vegtrafikkloven § 17 første ledd.



Det endte med at mannen ble kjent skyldig for begge lovbruddene. Han ble idømt en bot på 10.000 kroner, og må også betale 2.000 kroner i saksomkostninger.

LES MER: Slik går det hvis du kjører altfor fort – og blir tatt



Video: Se hva UP har med seg ute på jobb