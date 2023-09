Maxus er kanskje ikke bilmerket som gjør mest utav seg i Norge, men de har hatt en viss suksess med varebilene sine og selger også tre elektriske personbiler i vårt marked.

Nå øker det antallet til fire. Maxus har nemlig akkurat gått ut med nyheten om at de lanserer den store flerbruksbilen MIFA9. De første bilene er på plass i landet og prisene er også klare.

For å starte der: MIFA9 koster fra 749.900 kroner, da inkludert en utstyrspakke som importøren verdisetter til 79.900 kroner.

FLERBRUKER: MIFA 9 er fjerde personbil ut for Maxus i Norge, her snakker vi diger flerbruksbil.

En av de største

Hva får du så for disse pengene? Jo, en bil som er ikke mindre enn 5,27 meter lang og 2 meter bred. Med det blir den også en av de aller største bilene du kan kjøpe, her er det ikke mange konkurrenter som er i nærheten.

MIFA9 tilbys som sjuseter og kan trekke tilhenger på opptil 1.000 kilo. Importøren går ikke ut med nøyaktige tall på bagasjeromsvolumet. Men det bør være brukbart med plass også med alle setene i bruk.

Her tok Maxus innersvingen på mange dyrere biler

RYDDIG: Slik ser det ut på førerplass, her har Maxus ryddet av veien det meste av manuelle knapper og brytere.

Maksimal plass

Batteripakken er på 90 kWt netto, det skal gi en rekkevidde på 430 kilometer, målt etter WLTP-metoden. Bilen skal ta imot inntil 120 kW ved hurtiglading, det offisielle forbruket er oppgitt til 21,8 kWt/100 kilometer.

Designet er litt krysning mellom varebil og flerbruksbil. Der flere biler i denne klassen har gått i mer sporty og SUV-lignende retning, er det helt tydelig maksimal plass som har vært utgangspunktet for MIFA9. Det inkluderer en svært rett hekk, som naturligvis er bra for plassutnyttelsen.

Derfor er dette en prisbombe

STARTPRIS: MIFA9 starter på 749.900 kroner, da er også en solid utstyrspakke inkludert.

Massasje

På utstyrslisten finner vi blant annet panorama-soltak, Apple CarPlay, trådløs mobillader, atmosfærelys i 64 farger, 360-graders kamera, rattvarme og en førerassistent- og sikkerhetspakke. Varmepumpe er også standard.

Setene på første og andre rad har elektriske justering, ventilering og oppvarming. De kommer også med massasjefunksjon.

Fra et digitalt kontrollpanel på armlenene på andre seterad kan man blant annet styre atmosfærebelysningen, justere massasjeinnstillinger og styre klimaanlegget for denne og tredje seterad. Setene på andre og tredje rad kan også skyves helt frem for å frigjøre bagasjeplass.

Vi testet Maxus Euniq5 – og ble ikke bare imponert...



Video: Her møter Maxus en Toyota i tilhenger-duell