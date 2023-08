Punkterte i Nordland – nærmeste dekk var i Berlin

Når noe går galt med bilen underveis, er bilbergerne gode å ty til, uansett om logoen på bilen som kommer sier Viking, Falck eller NAF. Eller en annen lokal aktør, for den saks skyld.

Tre norske bilbergingsfirmaer har de siste årene fått internasjonal kjendisstatus gjennom TV-serien «Vinterveiens helter» som sendes på National Geographic. På engelsk heter serien forøvrig «Ice Road Rescue», og den sendes i en rekke land over hele verden.

I høst får TV-seerne igjen møte Thord Paulsen (51) fra Odda, Bjørn Lægreid (56) i Eidfjord og far og sønn Jo Roger (56) og Ole Henrik (26) Blengsli i Overhalla.

TØFT: For bilbergerne i TV-serien Vinterveiens helter, er hverdagen midtvinters ikke sjelden slik. Foto: National Geographic TV/ITV Studios Norway AS

Krevende forhold

Felles for de tre bergingsfirmaene, er at de holder til i områder som er preget av glatte vinterveier – og mye vintervær, både i form av vind, snøfokk, kulde og blåholke. Thord og Bjørn har Hardangervidda og tilliggende områder som nærmeste nabo, og for Blengsli-karene med base i Overhalla, er det heller ingen mangel på krevende og utfordrende forhold vinterstid.

Livet som bilberger er mer livsstil enn egentlig jobb, noe alle disse karene, og teamene deres, er levende beviser på.

Selv om det kan gå en kule varmt når vogntog havner utfor veien i drivende snøfokk og 10-15 kuldegrader, så handler livet som bilberger også om mer letthåndterlige oppdrag, som likevel kan være spesielle nok, slik Jo Roger og Ole Henrik Blengsli kan fortelle.

Iblant kan det bli både lange og godt betalte turer, bekrefter de to.

Tur til Bergen

– Vi har hatt våre opplevelser med både Tesla og Jaguar den første elbil-tiden. Et eksempel er en utrykning vi fikk til en Jaguar. Problemet lot seg ikke løse langs veien, og det var ingen vits i at vi foreslo transport til Trondheim. Bileieren hadde i kontrakten at han kunne bestemme hvor han ville ha bilen ved uhell. Og til Trondheim skulle den i hvert fall ikke!

Som god bergenser ville han selvsagt ha bilen til vestlands-hovedstaden – og da ble det Bergenstur for Blengsli Bilberging, forteller de to.

Noen ganger er det spesielle dekkdimensjoner som har skapt forviklinger.

En liten skrue kan skape store problemer... Foto: iStock

Nærmeste dekk i Berlin

– Vi hentet en gang en stor og dyr BMW med punktert dekk ved Nordlandsporten. Det ødelagte dekket lot seg ikke reparere. Dimensjonen var 315/25 på 20-tommer, og vi ble faktisk sittende i telefon i halvannen time for å få tak i riktig dekk. Dette skulle vise seg å være en vanskelig oppgave å løse, og til syvende og sist viste det seg at det nærmeste dekket faktisk befant seg i Berlin – det ankom Trondheim med fly to dager senere!

Tøffe hjul tar seg godt ut på bilen, men kan også by på sine utfordringer når noe skjer, sier Jo Roger Blengsli. Han har også en annen dekk-episode i friskt minne.

60.000 – 70.000 til Harstad

– Det var en kar vi måtte hjelpe oppe på Snåsaheia for noen år siden. Også her handlet det om en ekstrem dekkdimensjon – og dekket som var punktert måtte skiftes.

Igjen kom spørsmålet om hvor vi skulle frakte bilen. Vi foreslo Namsos, som nærmeste by med gode dekkverksteder og bilforhandlere. Bileieren var i tvil, og lurte på hvor mye det ville koste å transportere bilen til Harstad, der han kom fra.

Jo, fortalte vi, det vil komme på mellom 60.000 og 70.000 kroner et sted. Bileieren tok litt betenkningstid, men det var nok mest for å overbevise oss om at han saktens hadde råd til turen.

Men det ble til slutt Namsos, da... slutter Blengsli.

