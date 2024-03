Punktering kan bli billigere hvis du har elbil

Å punktere er aldri hyggelig. De færreste biler er nå utstyrt med reservehjul. Dermed blir løsningen for mange å ringe etter veihjelp.

Akkurat det har mange inkludert i bilforsikringen sin. Men det som så kan komme av kostnader, må man dekke selv. Og det kan fort blir store penger, advarer Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Skifte alle fire dekkene

– Man skulle tro at med dagens biler og ny teknologi, ville også punktering bli enklere med årene. Men slik har det ikke gått. Snarere tvert i mot, sier Voll.

BLIR DYRT: Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige

Han legger til:

– I tillegg til å få tak i et nytt dekk, dukker det i dag opp flere og kostbare utfordringer. På eldre biler holdt det av og til med å kjøpe ett nytt dekk. I dag er det ofte nødvendig å bytte begge foran eller bak, slik at begge dekkene er av samme type og har jevn slitasje på begge sider. Den store overraskelsen kommer om en har bil med firehjulstrekk. Da må ofte alle fire dekkene skiftes ved en punktering, om ikke dekket kan repareres. I tillegg leveres mange av de nye bilene med store felger og brede dekk. Da blir det virkelig dyrt.

KOMPLISERT: Er reparasjonssett som dette har erstattet reservehjulet i mange biler. Vet du ikke hvordan det skal brukes? Da er du ikke alene...

Halve kostnaden

Voll har imidlertid gode nyheter til mange som har elbil:

– Disse har gjerne drivlinje med en motor foran og en motor på akslingen bak. Det gjør at det ofte holder å bytte to dekk, foran eller bak. Dyrt blir det uansett, men man slipper i alle fall unna med halve kostnaden, sier han.

Om dekket som har blitt skadet er av nyere dato eller svært lite slitt, kan det i noen tilfeller holde med å skifte ett dekk.

Voll påpeker at det er viktig å lese instruksjonsboken og kontakte forhandler eller de som selger dekkene, for å forhøre seg om hva som er riktig å gjøre på din bilmodell.

Punkterer du med en bil som har firehjulstrekk, risikerer du å måtte bytte alle fire dekk. På elbiler kan det holde med to.

Prisene gått i været

Som mye annet, har også prisen på dekk gått i været og det er ikke uvanlig at et komplett sett med dekk til en helt normal familiebil, kan koste rundt 20.000 kroner.

Voll legger til at det finnes ordninger som gjør at man kan få nye dekk etter en punktering, det er et valg knyttet opp til bilforsikringen.

