Nybilsalget i Norge har kjølet seg kraftig ned så langt i år. Flere importører har tatt grep for å motvirke akkurat det – og nå er det klart at Nissan setter ned prisen på familie-SUVen Ariya kraftig.

De nye prisene innebærer et kutt på mellom 41.000 og 63.000 kroner, med en ny startpris på innstegsmodellen Ariya Engage 63 kWt fra 379 800 kroner. Det er nesten oppsiktsvekkende billig for en stor og rommelig SUV.

Norske kunder velger i stor grad Ariya 87 kWt med firehjulstrekksystemet e-4ORCE. Denne går ned hele 63 000 kroner i pris og vil nå koste fra 487.700 kroner.

FIREHJULSTREKK: De fleste Ariya-kundene vil ha 4x4, det er ganske normalt i vinterlandet Norge.

Tøff start

Med største batteripakke har Ariya før øvrig en rekkevidde på inntil 536 kilometer.

Airya fikk en ganske krevende start, med flere utsettelser og begrenset levering av biler fra fabrikk. Mange norske kunder har måttet vente svært lenge på bilen. Nissan kunne garantert solgt veldig mange flere eksemplarer i fjor, hvis de hadde kunnet levere. Nå er markedet altså annerledes og mange kunder er mer avventende.

– Vi har fått en forbedret leveringssituasjon og er glade for å kunne redusere prisene på Ariya, slik at flere nå kan få mulighet til å vurdere denne flotte familie-elbilen. Vi håper og tror at våre nye og svært konkurransedyktige priser vil slå godt an i markedet», sier Anders Mamen-Lund som er Country Manager i Nissan Nordic Europe, Norge, i en pressemelding.

Norge stakk av med halvparten av de første bilene

STARTPRIS: Nå får du ny Nissan Ariya fra 379.800 kroner. Det er en pris de fleste konkurrentene skal få slite med å matche.

Rask levering

Nylig har Nissan også lansert en topputstyrt versjon som heter Evolve+ med høyere fokus på prestasjoner. Denne har 388 hk, gjør 0-100 km/t på 5,1 sekunder og har en WLTP-rekkevidde på 498 km. Prisen på denne er 585.400 kr med alt utstyr.

De fleste utstyrsmodeller skal nå være tilgjengelig for rask levering før sommeren. Skal man skreddersy en bestilling fra fabrikk, må man imidlertid beregne noe leveringstid.

Ariya er med i den store rekkeviddetesten: Sjekk livesenteret her:

Video: Se hvem vi møtte før rekkeviddetesten startet