Bilmerket JAC er ikke blant dem som har markert seg aller mest så langt. De er ett av mange kinesiske merker som har kommet til Norge de siste årene, Lanseringen skjedde på nyåret i år. Konkurransen er tøff i det norske bilmarkedet – det har også JACs SUV e-JS4 fått merke.

Nå svarer importøren med et skikkelig priskutt. JAC Norge annonserer i dag at de setter ned prisen fra 374.900 til 299.900 kroner.

Den nye prisen inkluderer også en omfattende utstyrspakke til en verdi av 36.000 kroner. Hvis man summerer rabatten med verdien av utstyrspakken, sparer man dermed 111.000 kroner ved å kjøpe bil nå.

KULDE: Her er JAC e-JS4 fra vinterens rekkeviddetest i regi av NAF. Dette eksemplaret var et av de første som kom til Norge.

Gjelder ut året

– Vi er glade for å kunne tilby norske bilkjøpere en elektrisk og fullspekket SUV til en så konkurransedyktig pris. Nå får norske bilkjøpere mulighet til å eie en splitter ny familiebil med imponerende rekkevidde uten å tømme lommeboken, sier Lars Havre, salgssjef i JAC Norge.

Den nye prisen gjelder ut året, eller så langt lageret rekker.

– Med den nye prisen er vi stolte av at e-JS4 leverer mest rekkevidde per krone av samtlige elbiler på markedet. Justeringen bidrar til at JAC blir tilgjengelig for et enda bredere publikum, og at flere kan ta del i det grønne skiftet, fortsetter Havre, i en pressemelding.

Her kan du lese mer om Jac e-JS4



INTERIØR: Slik ser det ut inne i e-JS4. Jac er ett av mange kinesiske bilmkerker som har kommet til Norge de siste årene.

37 forhandlere

JAC e-JS4 er en mellomstor familie-SUV med rekkevidde på 433 kilometer. Batteripakken er på 65,7 kW, 3-fas lading og varmepumpe er standard

Utstyrslisten består blant annet av elektrisk panorama-soltak, 360-graders kamera, Apple CarPlay/Android Auto - for å nevne noe. Bagasjerommet er på 450 liter.

Siden lanseringen av JAC i Norge har importøren bygget et solid forhandlernettverk som i dag teller 37 forhandlere.

Her sitter vi og venter på bergingsbil...

Video: Spennende nykommer – dette er Xpeng G9