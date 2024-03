Prisene klare for Passat-etterfølgeren

Volkswagen Passat har gjennom flere tiår vært blant de aller mest populære familiebilene i Norge, særlig stasjonsvognutgaven. Derfor er det ikke lave forventninger Volkswagen har, når de nå er klare med ID.7 Tourer, som omtales som en elektrisk Passat-etterfølger.

– ID.7 Tourer er en modell vi forventer å selge betydelige volumer av. Dette er en av de første store, fullelektriske stasjonsvognene på markedet. Vi tror at bilen blir en viktig bidragsyter på vei mot å nå 2025-målet om et fullelektrisk nybilmarked, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør hos importør Harald A. Møller.



Dette koster den

Og nå er prisene klare: Volkswagen ID.7 Pro Tourer, med drift på bakhjul, koster fra 554.700 kroner, 10.300 kroner dyrere enn kombicoupé-utgaven av bilen, som alt er på markedet.

En bedre utstyrt Pro Exclusive-utgave starter på 579.900 kroner. Da får du med blant annet bilen levert med oppvarmet ratt, navigasjon, assistentpakke med 360 graders kamera, LED Matrix-lykter og sensorstyrt bakluke, elektriske seter og metallic lakk.

VW-sjef: Vi skal bli mye billigere enn Tesla



Romslig bil med lang rekkevidde

Bilen er nesten fem meter lang, nesten 30 centimeter lengre enn ID.4 og ID.5 og 17 centimeter lengre enn Passat. Den har en akselavstand på nesten tre meter, noe som gir en svært romslig kupé, for ikke å glemme bagasjerom: Det rommer hele 605 liter.

Når bakseteryggene legges ned, får man et nesten to meter langt lasterom, med volum på 1.714 liter. Bilen kan også dra henger på inntil 1.000 kilo.

GOD PLASS: Bagasjerommet har et volum på 605 literopp til toppen av bakseteryggen.

ID.7 Tourer kommer i starten med én motor på 286 hestekrefter og drift på bakhjul. Senere kommer også en utgave med firehjulsdrift. Denne vil også få økt hengervekt, sannsynligvis til 1.200 kilo.

Bilen blir levert med to batteristørrelser. Standardbatteriet er på 77 kW, noe som skal gi en rekkevidde på rundt 600 kilometer. Det største på 86 kWt strekker rekkevidden til hele 685 kilometer.

Hurtiglading stopper på 175 kW for standardutgaven, og 200 kW for utgaven med det største batteriet. Det er den høyeste effekten for noen elbil fra Volkswagen så langt. Produsenten lover at lading fra 10 til 80 prosent skal kunne skje på godt under en halv time.

En ny forvarmingsløsning skal dessuten sørge for høy ladefart også om vinteren. Den aktiveres enten via navigasjonen eller manuelt med en knapp på skjermen, i god tid før du ankommer ladestasjonen.

Her fikk vi møte konseptbilen – i Las Vegas



MER PREMIUM: Volkswagen ID.7 har løftet kvalitetsinntrykket noen hakk fra tidligere modeller i ID-familien. Foto: ingo barenschee

– Fylle et behov

– ID.7 stasjonsvogn fyller et behov som tidligere har blitt dekket av Passat. Med vår første elektriske stasjonsvogn tilbyr vi kundene våre masse plass og lang rekkevidde til folkelige priser – og det er akkurat her Volkswagen skal være, sier Sølve Kværn, midlertidig leder for Volkswagen personbil i Harald A. Møller AS.



VW-sjef: Vi skal bli mye billigere enn Tesla

Sjekk denne smarte funksjonen på ID.7: