– Prisene holder seg utrolig godt

Da elbilsalget i Norge for alvor skjøt fart, fryktet mange at brukte bensin- og dieselbiler fort ville bli ukurante på bruktmarkedet. Dermed også at de ville få ekstra høyt verditap.

En periode så vi også at bensin- og dieselbiler ble mer tungsolgte. Men i år har dette snudd fullstendig.

Nå er det faktisk fossilbilene som selges raskest, og til gode priser.

– Holder seg utrolig godt

– Diesel- og bensindrevne biler dominerer fortsatt salget på bruktbilmarkedet og faktisk ser vi en oppgang i salget av biler med fossilt drivstoff nå. Dieselbiler har gjennom flere tiår vært Norges mest omsatte drivlinje, og denne trenden fortsetter, sier Terje Dahlgren som er bilekspert i Finn.no.

EKSPERT: Terje Dahlgren i Finn rapporterer om gode tider for de som selger brukt dieselbil.

Han legger til:

– Siden det knapt kommer nye diesel- og bensinbiler til markedet, holder prisene seg utrolig godt. For øyeblikket er det nærmere 60.000 bruktbiler tilgjengelig på Finn, hvorav omtrent 12.000 er elbiler, like mange er bensindrevne, mens rundt 21 000 er dieselbiler.

Nå kan du spare mye – dette skrev vi i mars i år



STOPPET: Salget av nye dieselbiler har stoppet nesten helt opp. Men på bruktmarkedet går de unna.

Verditaps-juling

Trenden på bruktmarkedet nå, er at flere velger eldre og rimeligere biler. Det er også tydelig å se at en god del selger kostbare biler, og erstatter disse med en bil som koster mindre.

Dyre elbiler har utmerket seg som vanskelige biler å selge. Her skjøt antallet til værs i starten av året og tilbudet var langt større enn etterspørselen.

Biler som Porsche Taycan og Audi e-tron har fått skikkelig verditaps-juling. Men for sistnevnte ser det nå ut til å være i ferd med å snu.

Mener tiden er moden for å sette opp prisene

PRISPRESS: Porsche Taycan har solgt i rekordhøye antall som nybil i Norge. Nå er mange av dem ut på bruktmarkedet og prisene er under sterkt press.

Dyrt og tregt

Finn ser også et tydelig skille på hvor lang tid det tar å selge brukte biler.

På starten av året tok det i gjennomsnitt 27 dager å selge en bil som er eldre enn fem år, mens det nå ved årets slutt tar 20 dager.

Biler nyere enn fem år står lengre. Her er gjennomsnittet 35 dager og de dyreste bilene tar lengst tid å selge.

Vanskelig å selge? Da er det feil pris, feil bil – eller feil selger

Video: Her vil vi heller ha dieselmotor