I et norsk bruktbilmarked som for tiden forandrer seg både mer og raskere enn noensinne, er det store og dyre elbiler som sliter tyngst med å finne kjøpere. For noen modeller er ståtiden nesten firedoblet siden slutten av fjoråret – og prisene presses nedover. Bare siden nyttår har noen modeller fått prisene redusert med rundt 70.000 kroner.

– Langt bedre står det til for de mindre og rimeligere elbilene, og spesielt Volkswagen e-Golf er et lysende eksempel på dette, sier Jonathan Parr, gründer og analysesjef i Rebil.

De er en relativt ny aktør i bruktbilbransjen, etablert sensommeren 2021.

SIKTER HØYT: Rebils Jonathan Parr forventer en kraftig omsetningsvekst i år. Foto: Rebil

Holdt prisen oppe

– Volkswagen e-Golf er den mest populære elbilen på bruktbilmarkedet. Dette er elbilen det omsettes mest av, og det er ikke rart - for her får man mye for pengene. En brukt e-Golf fra 2020 koster godt under 200.000 kroner, og her får man pålitelige elbiler med over 200 kilometer rekkevidde, fastslår Parr.

– Det er både mange selgere og mange kjøpere, så markedet er i fin balanse - og bilene er blant de med kortest liggetid på Finn.no. e-Golf gikk ut av produksjon i 2020, og opprettholdt, på imponerende vis, prisen i en lang periode.

Premium-opplevelse

– Da bruktbilmarkedet fikk seg en knekk høsten 2022, var e-Golf en av modellene som fikk den største prosentvise korreksjonen, og den har nå stabilisert seg på et prisnivå nesten 100.000 kroner lavere enn sommeren 2022.

– I siste generasjon VW e-Golf får man veldig godt utstyrte biler. Vi trekker gjerne frem adaptiv cruisekontroll, digitalt display, nøkkelløs start og ryggekamera som noen av de viktigste funksjonene. Med god kjørekomfort oppleves denne modellen i større grad som en premium bil, og «alle» kjører gjerne en e-Golf, sier Parr.

Beste kjøp

– Batteriet har åtte års garanti, og Volkswagen garanterer også at batterikapasiteten er minimum 70 prosent på dette tidspunktet. I motsetning til de fleste andre batterigarantier, stilles det heller ingen krav til service på batteriet i perioden for at garantien skal stå seg.

Med tanke på høy usikkerhet i økonomien for tiden, får man med e-Golf en rimelig elbil med god rekkevidde som har lave vedlikeholdskostnader. Derfor er dette kanskje det aller beste bilkjøpet akkurat nå for deg som er ute etter en hverdagsbil, slutter Parr.

SOLGTE GODT: Med e-Golf emblemet på plass på grillen rullet det ut elektriske Golfer i tusenvis i løpet av noen få år. Foto: iStock

Kjempestort utvalg

Utvalget av brukte Volkswagen e-Golf er stort. På Finn.no ligger for tiden nærmere 1.900 brukte Golf ute, og nesten 1.400 av disse er fra årgangene som inkluderte e-Golf - altså fra 2014 til 2020. Overvekten av e-Golf har økt kraftig med årene, og av nyeste årgangene som tilbys brukt, er nesten alle e-Golf.

For biler av første årgang e-Golf starter bruktprisene nå på ca. 90.000 kroner, og så går det oppover til de nyeste, fineste og minst kjørte 2019- og 2020-bilene med priser opptil 270.000 kroner. Utvalget av biler som koster under 200.000 kroner er også kjempestort.

