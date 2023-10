Prisbombe: 435 hestekrefter til under 400.000 kroner

MG er blant de kinesiske bilmerkene som har gjort størst suksess i Norge de siste årene. Særlig SUV-en ZS EV har solgt godt. I skrivende stund er det registrert mer enn 8.600 eksemplarer av bilen her til lands.

Et viktig salgsargument har vært mye bil for pengene og lang nybilgaranti – hele sju år. Det gjelder også de øvrige bilene i MG-porteføljen, blant dem den kompakte crossoveren MG4.

Denne får du nå fra 285.900 kroner, med en relativt fin utstyrspakke som blant annet innbefatter rattvarme, adaptiv cruisekontroll, ryggesensor og styring av funksjoner via mobilen. Bilen er 4,2 meter lang og har et bagasjerom på 350 liter. Rekkevidden på standardutgaven er 350 kilometer.

Nå er imidlertid MG klare med to nye utgaver av MG4, som virkelig kan bli tøffe å bryne seg på for konkurrentene – når det gjelder ytelse og rekkevidde for pengene.

Kuttet prisen og doblet salget

Xpower – 0-100 km/t på 3,8 sekunder

Utgaven MG4 Electric Xpower er kanskje den som vekker mest oppsikt. Den blir nemlig den raskeste MG gjennom tidene.

Bilen er utstyrt med to motorer og drift på alle fire hjul, og samlet effekt på hele 435 hestekrefter. Sprinten fra 0-100 km/t er unnagjort på kun 3,8 sekunder. Topphastigheten er 200 km/t.

Dermed melder MG4 seg inn i et selskap som domineres av biler som koster langt, langt mer enn det du kan kjøpe denne for. Startprisen er nemlig så lav som 395.900 kroner.

Xpower-utgaven er blant annet utstyrt med et stivere understell, oppgraderte bremser, sportspedaler og forbedrede styrefunksjoner. Alt dette skal gi en mer sportslig kjøreopplevelse og samtidig ivareta sikkerheten på best mulig måte.

Batteripakken er på 64 kWt. Rekkevidden er oppgitt til 385 kilometer, og maks ladeeffekt er 140 kW.

SER BRA UT: Xpower-utgaven av MG4 er utstyrt med kunststoffseter med alcantara.

Trophy Extended Range – 520 kilometer rekkevidde

Den andre utgaven har fått navnet MG4 Trophy Extended Range. Som navnet antyder, er det her snakk om en utgave med ekstra god rekkevidde, 520 kilometer for å være nøyaktig. Dette er takket være en ny batteripakke på 77 kWt, samme kapasitet som på topputgaven av ZS EV.

Bilen er dessuten utstyrt med en ny og kraftigere elmotor på 250 hestekrefter, der standardutgavene av modellen har 204. Akselerasjonen fra 0-100 km/t har samtidig blitt redusert fra 7,9 til 6,5 sekunder. Topphastigheten er 180 km/t.

Med en prislapp på 379.000 kroner, blir dette blant bilene på markedet som gir aller mest rekkevidde for pengene akkurat nå. En åpenbar konkurrent er nye Hyundai Kona, som koster fra 387.900 kroner med rekkevidde på inntil 514 kilometer.

Så vidt Broom kjenner til, er dette i skrivende stund de to eneste modellene til under 400.000 kroner, som byr på en rekkevidde på mer enn 500 kilometer.

Begge de to nye utgavene av MG4 er tilgjengelige for bestilling på nett og hos MG-forhandlere, fra og med i dag.

