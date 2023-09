Prikker i førerkortet? Sjekk om du er i faresonen

Har du blitt stoppet av politiet fordi du brøt fartsgrensen, kjørte på rødt lys eller brukte mobiltelefonen? Da har du sannsynligvis fått både forenklet forelegg og prikker i førerkortet.

Og prikkene er absolutt ikke noe du ønsker å samle på: Får du åtte prikker i løpet av tre år, mister du nemlig automatisk førerkortet i seks måneder.



Heldigvis kan du enkelt sjekke hvordan det står til med din egen «prikksamling».

To overtredelser kan være nok – for enkelte

Den såkalte «prikkbelastningsordningen» har vært med oss i snart 20 år, og ble innført for at bilistene skulle følge trafikkreglene og oppføre seg hensynsfullt på veiene.

Hvor mange prikker du får hver gang, avhenger av alvorlighetsgraden av overtredelsen du ble stoppet for.



Normalt gis to til tre prikker for hver overtredelse. Du får aldri kun én prikk.



Dermed kan du altså miste førerkortet allerede etter tre overtredelser. Men er du fersk sjåfør kan det være nok med to. De to første årene etter at du fikk førerkortet i klasse B, er nemlig å regne som prøveperiode. I denne perioden får du dobbelt antall prikker.

Er du 18 år og for eksempel kjører mot rødt lys, risikerer du å få seks prikker i en jafs.

ÅTTE ER FOR MYE: Får du åtte prikker på tre år, er det ingen bønn: Da ryker førerkortet for seks måneder. Foto: Corneilus Poppe, NTB

Enkel prikk-sjekk fra politiet

Så snart du har fått fire prikker, sender politiet deg et varselbrev. Dette kan du se på som en slags oppfordring til å endre kjøreadferden din før det er for sent.

Tre år er imidlertid lang tid, og det kan være vrient å huske eksakt dato du fikk forelegget/foreleggene. Så hvordan skal du vite hvor mange prikker du har til enhver tid?

Tidligere måtte du møte opp på en politistasjon og vise legitimasjon for å få denne informasjonen. Dette kan du forsåvidt gjøre fortsatt, men for en tid tilbake opprettet politiet en gratistjeneste på nett som gjør det svært enkelt å sjekke antall prikker via mobilen eller PC-en.



ALT OK: Forhåpentligvis får du denne meldingen når du sjekker

Du finner tjenesten her

Merk at sjekken krever at du legitimerer deg med BankID på mobil, app eller brikke. Du kan også benytte Buypass ID, om du har dette.

Dette får du prikker for

Ifølge politiet.no gis det prikker for følgende overtredelser:

Brudd på fartsgrensen

Kjøring mot rødt lys

Ulovlig forbikjøring

Brudd på vikeplikten

Kjøring i sperreområde

Kjøring med for liten avstand til bilen foran

Kjøring med trimmet motorsykkel eller moped

Å ikke sikre passasjerer under 15 år

Bruk av mobiltelefon

Prikkene slettes automatisk tre år etter at du fikk forelegget ditt, eller fra datoen du fikk endelig dom i saken.

