Mercedes EQA er en av mange kompakte og elektriske SUV-er med suksess i det norske markedet.

Nå har bilen fått oppdatert design og mer effektiv drivlinje. Rekkevidden har økt til inntil 560 kilometer. Samtidig klarer Mercedes å holde prisen under en halv million, nærmere bestemt 490.000 kroner, pluss levering.

De første bilen forventes på norske veier i løpet av våren 2024.

Rekkeviddeovervåker

EQA 250+ er utgaven som klarer maks rekkevidde. Dette har blitt oppnådd ved blant annet å optimalisere aerodynamikken, i tillegg til å redusere rullemotstanden på dekkene.

Den nye funksjonen for rekkeviddeovervåking er nyttig og aktiveres enkelt via infotainmentsystemet MBUX. Gjennom den midtre skjermen vises flere alternativer for å spare energi, med anbefalinger som for eksempel å velge kjøreprogrammet ECO, eller å bytte til ECO+ klimakontrollfunksjon.

INTERIØR: Også innvendig er det noen mindre endringer, materialkvaliteten ligger et godt stykke over de mer folkelige konkurrentene i klassen.

Mer utstyr standard

Avhengig av situasjonen foreslås også en maksimal kjørehastighet, slik at det potensielt er mulig å unngå et ekstra ladestopp. Med Active Distance Assist DISTRONIC aktivert, vil bilen kunne følge systemets hastighetsanbefaling, der den anbefalte hastigheten beregnes raskt i skyen.

Mer utstyr er standard. Blant sikkerhetselementene finner du adaptiv cruisekontroll, ryggekamera og LED High Performance med adaptive langlys.

EQA har også oppvarmet ratt, elektrisk bakluke, heldigitale instrumenter og Ambient Lighting, for å nevne noe.

Smarttelefoner kan nå kobles trådløst til bilen gjennom Apple CarPlay eller Android Auto Wireless.

LIKHETER: Utvendig handler det nå om forsiktig finpuss av designet, der EQA får flere likhetstrekk med de større bilene fra merket.

To med 4x4

Med Plug & Charge-funksjonen kan nye EQA lades enklere ved Plug & Charge-aktiverte offentlige ladepunkter. Når ladekabelen er koblet til, starter ladeprosessen automatisk. Kunden trenger altså ikke å identifisere seg i tillegg – bilen og ladestasjonen kommuniserer direkte via ladekabelen. Forutsetningen er at kunden har aktivert Mercedes me Charge-tjenesten.

250+ er altså EQA-utgaven som går lengst, denne har drift på bakhjulene. Hvis du vil ha 4Matic firehjulstrekk, er det 300 eller 350 som gjelder. Her synker rekkevidden til 411-459 kilometer. Startpris på disse to er henholdsvis 516.000 og 545.000 kroner.

