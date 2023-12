Toyota nølte lenge med å satse på elbil. Men nå er de i gang. Deres bZ4X selger svært bra i Norge og snart får den følge av flere andre modeller.

Forrige uke var vi i Broom invitert til Brüssel og det Toyota kaller Kenshiki Forum: Et møte med presse fra hele Europa der de både viste fram nye modeller – og fortalte om utvikling og prioriteringer.

Her fikk vi se flere spennende modeller, blant dem bilen Toyota så langt kaller Urban SUV Concept. Den var en av fem modeller som ble avduket på scenen – og som vi etterpå fikk ta en nærmere titt på.

TIDLIG UTE: Toyota og Lexus inviterte i forrige uke pressen til Belgia, og blant annet avduking av hele fem nye biler.

Kommer neste år

Hva er så dette? Jo, en kompakt crossover, klassen under dagens bZ4X. For Toyota er det også en bil som etter alt å dømme kommer til å bli svært viktig de kommende årene.

Modellen går rett inn i det som nå er det største bilsegmentet i vår del av verden. Det er også ventet at det vil vokse ytterligere de kommende årene. Og det vil Toyota naturligvis ha sin del av.

Nå er den altså et konsept. Men produksjonsklar bil er ikke veldig langt unna. Etter planen skal den komme på markedet allerede til neste år.

SUV: Høyreist design med ganske betydelig SUV-faktor. Det lover også godt for den innvendige plassen.

Mindre batteripakke

Toyota deler ikke så veldig mange detaljer, men det er helt tydelig at de har fokus på at bilen skal være tilpasset store kjøpegrupper. Det betyr også at prisen må være konkurransedyktig.

Vi får vite at det blir minst to batteripakker. Batteriene står for en betydelig del av kostnaden på en elbil. Derfor er det også mye å hente prismessig på å tilby mindre batteripakker. I tillegg handler det om vekt og om miljøavtrykk.

Slik vi tolker Toyotas folk, kan vi sannsynligvis forvente en utgave med rekkevidde et godt stykke nede på 300 kilometers-tallet – og en som kanskje går 50 prosent lenger.

MØRKT: De mørke rutene er ikke tilfeldig, det er for å skjule at interiøret ikke er klart ennå.

God plass

Med det får de en klar innstegsmodell, samtidig som de også tilbyr en utgave for dem som vurderer langt rekkevidde som svært viktig når de skal kjøpe elbil. Bilen vil i utgangspunktet være tohjulsdrevet, men 4x4 blir også et alternativ. Kanskje da i kombinasjon med største batteripakke?

Innenfor de kompakte målene, lover Toyota en bil med god plass. De nevner spesifikt smarte interiørløsninger og at det skal være mulig å prioritere hva man trenger plassen best, til passasjerer eller bagasje. I det ligger temmelig sikkert baksete som er skyvbart i lengderetningen.

Interiøret er ellers ikke tatt i mål. Bilen vi får se nærmere på har nesten helt sorte ruter. Vi kan bare skimte omrisset av dashbordet, som absolutt ikke ser «ferdig» ut.

NUMMER TO: Det urbane SUV-konseptet blir andre elektriske personbil fra Toyota i Norge. Den er ventet til landet mot slutten av 2024.

Til Norge neste år

Den norske Toyota-importøren har store forventninger til bilen:

GLEDER SEG: Piotr Pawlak er administrende direktør i Toyota Norge.

– Produksjonsmodellen av Urban SUV Concept vil være svært viktig for det norske markedet, omtrent det samme som vår bZ4X når det gjelder salg. Den passer perfekt for Norge med to batteristørrelser og AWD-muligheter – vi gleder oss til salgsstart, sier Piotr Pawlak som er administrende direktør i Toyota Norge.

– Hva med lansering i Norge?

– Urban SUV Concept vil bli vist i produksjonsklar utgave i første halvår, og de første bilene kommer til Norge mot slutten av 2024, avslutter Pawlak.

