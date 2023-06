Volvo har startet ganske forsiktig med elbil. XC40 og søstermodellen C40 (med litt mer sporty design) har til nå vært alene. De neste årene skal det bli mer fart over sakene.

Vi har allerede fått se det kommende flaggskipet EC90 som kommer i 2024. Og i dag er vi på verdenspremieren til en modell som kommer til å bli svært viktig for merket de kommende årene.

Volvo avduker nemlig nye EX30, i Milano. Vi snakker kompakt crossover og ikke minst: En innstegsmodell Volvo har savnet i mange år.

EX30 får to batteripakker

Med lengde på 4,23 meter går EX30 inn i en klasse med mange konkurrenter. Startprisen er gunstig: 321.900 kroner.

BEGIVENHET Volvo har lagt verdenspremieren på sin EX30 til Milano.

Bilen kommer i starten med to batteripakker: 49 og 64,5 kWt, begge netto. Minste batteripakke brukes på utgaven som heter Single Motor og har en estimert rekkevidde på 344 kilometer. Single Motor Extended Range og og Twin Motor Performance (med 4x4) har største batteripakke og foreløpig rekkevidde på henholdsvis 480 og 460 kilometer. Ladehastigheten er 134 kW på minste batteripakke, 153 kW på den største.

Single Motor har 272 hestekrefter og gjør 0-100 km/t på 5,7 sekunder. Twin Motor Performance har solide 428 hestekrefter og gjør 0-100 på 3,6 sekunder: Den er dermed også historiens raskeste Volvo.

Dette er designeren spesielt fornøyd med

VOLVO: Designmessig er det ingen tvil om at dette er en Volvo, Særlig fronten er karakteristisk.

Bagasjerom og frunk

– EX30 er en av de mest spennende lanseringene vi noen gang har gjort. Med en meget lav innstegspris vil bilen være aktuell for veldig mange kundegrupper. EX30 er vår minste SUV noensinne, men slår samtidig Volvo-rekorder i både karbonavtrykk og ytelser. I tillegg har den skikkelige SUV-egenskaper, med god lagringsplass, høy bakkeklaring, lang rekkevidde og flere av våre mest avanserte sikkerhetssystemer sier Erik Trosby som er markeds- og kommunikasjonssjef i Volvo Cars og også med på eventet i Milano.

Litt om plassen: Bagasjerommet svelger unna 318 liter, det er inkludert en «kjeller» på 61 liter. Det er også en liten frunk, på sju liter.

GJENBRUK: Slik ser interiøret ut. Volvo har utstrakt bruk av resirkulerte materialer her.

Egen Cross Country-utgave

EX30 kommer i tre ulike utstyrsnivåer; Core, Plus og Ultra. Standardutstyret i Core inkluderer LED hovedlys, parkeringssensorer bak, infotainmentsystem fra Google, samt flere av Volvos nye sikkerhetssystemer, blant annet et nytt førervarslingssystem som følger med på sjåføren og varsler hvis vedkommende er trøtt eller uoppmerksom.

På utstyrsnivået Plus får vi i tillegg lydsystem fra Harman Kardon, en ny generasjon Pilot Assist, og elektrisk bakluke. Ultra betyr blant annet 360-graders kamera, 22 kW ombordlader, en ny generasjon Park Pilot Assist, panoramatak og 19” felger som standard. Hengerfeste er tilbehør.

I løpet av 2024 kommer det også en spesialutgave med lange Volvo-tradisjoner. Da blir det nemlig mulig å bestille EX30 i Cross Country-variant. Produksjonen av denne er forventet å starte mot slutten av neste år. Utlevering i kunder så fra 2025.

Cross Country har høyere bakkeklaring, 19-tommers sorte hjul eller 18-tommers hjul med spesiallagde dekk. Bilen vil også få utvendige sølvfargede og svarte designdetaljer gjenkjennelig fra tidligere Cross Country-modeller, samt et lite svensk flagg på siden av panseret.

AKKURAT OFFISIELL: Her presenterer Volvo nykommeren på scenen i Milano.

Sjekke om du er trøtt

I god Volvo-tradisjon kommer Volvo EX30 med flere nyutviklede sikkerhetssystemer. Bilen er spesielt tilpasset bytrafikk, med systemer laget for å hjelpe sjåføren i et uoversiktlig og hektisk trafikkbilde. Blant annet er den utstyrt med et døråpningsvarsel som varsler når du skal åpne døren foran en forbipasserende syklist eller annen trafikant.

EX30 kommer også med et nytt avansert førervarslingssystem. Systemet består av detektorer i rattet, samt en spesiell algoritme-drevet sensor plassert bak rattet som registrerer øye- og ansiktsbevegelser rundt 13 ganger i sekundet. På denne måten vil bilen forsøke å forstå om du er distrahert, trøtt eller på annen måte uoppmerksom, selv om du kanskje ikke er klar over det selv.

Bilen har også flere nye løsninger for å beskytte sjåfør og passasjer ved en kollisjon, blant annet styrking av sikkerhetsburet, A-, B- og C-stolpene, taket, samt en ny sidekollisjonspute på innsiden av førersetet, designet for å redusere hode- og brystskader ved en kollisjon fra siden.

KOMPAKT: Med lengde på 4,23 meter er dette en kompakt crossover.

Mye er resirkulert

Ved å kutte utslipp i både produksjon og livsløpet til EX30, har selskapet klart å redusere bilens totale karbonavtrykk (over 200.000 kilometer med kjøring) til under 30 tonn. Dette er en reduksjon på 25 prosent sammenlignet med C40 og XC40, og et nytt skritt mot målet om å kutte selskapets samlede CO2-utslipp per bil med 40 prosent mellom 2018 og 2025.

For det første er EX30 mindre av størrelse, som betyr at den ikke trenger så mye produksjonsmaterialer. Ettersom aluminium og stål er to av de største bidragsyterne til produksjonsrelaterte karbonutslipp, utgjør dette en betydelig forskjell. I tillegg bruker bilen en større andel resirkulert materiale. Rundt en fjerdedel av aluminiumet er resirkulert, og det samme er rundt 17 prosent av stålet.

Omtrent 17 prosent av all plast i bilen, fra interiørkomponenter til utvendige støtfangere, er også resirkulert. I bilens interiør brukes også i stor grad resirkulerte og fornybare materialer, blant annet til seter, dashbord og dører.

2024: EX30 kommer til Norge neste år, da skal vi etter planen også få flaggskipet EX90.

Til Norge tidlig i 2024

EX30 har en12,3-tommers senterskjerm. Den er også utstyrt med en rekke lagringsløsninger, samt en lydplanke som dekker hele bredden av dashbordet, den første av sitt slag i en bil. Ved å gruppere høyttalerne i én komponent, reduseres mengden ledninger og materiale i bilen.

Flere funksjoner har blitt mer tilgjengelige for sjåføren. Blant annet er vindusbryterne plassert på midtkonsollen, og hanskerommet flyttet til under midtskjermen, slik at begge deler er enkelt tilgjengelig for både sjåfør og passasjer.

EX30 skal bygges i Kina. De første bilene er planlagt å komme Norge i første kvartal 2024.

