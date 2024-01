Gradestokken viser 20 minusgrader. Snøen knirker under beina mine og ligger tykk både på bakken og trærne. Levi ligger 170 kilometer nord for Polarsirkelen – og er et perfekt vinterparadis.

Kun to timer i døgnet er det skikkelig dagslys. Men lokalbefolkningen er vant til mørketiden. Så det lyses opp med gatelys og lommelykter – og man har opparbeidet imponerende god refleks-disiplin.

Julenissen bor visst ikke så langt unna heller, får jeg vite.

Men alt rundt meg blir en parentes, når jeg synker ned i setet i Porsches elektriske racerbil-prototype: Cayman GT4 e-Performance.

– Det du skal gjøre nå, er det ingen andre i verden unntatt Porsches egne testsjåfører som har gjort før deg, sier Björn Förster, prosjektleder for den banebrytende prototypen.

Er det rart julenissen er det siste jeg tenker på, akkurat nå ...

Kommer snart på markedet

Test av en racerbil høres kanskje ikke særlig relevant ut for deg og meg. De fleste får aldri anledning til å kjøre en ekte racerbil.

Men akkurat denne gangen er det faktisk interessant, likevel. For allerede om et års tid, vil nemlig Porsche lansere sin første elektriske sportsbil for det åpne markedet.

Cayman – og cabriolet-utgaven av samme bil, Boxster – kommer snart i en ny generasjon. Denne gangen blir de kun levert som elbil.

Og Porsche har lang tradisjon for å la erfaringene de gjør med racing dryppe videre ned på bilene som du og jeg kan kjøpe.

LIKE FØR: Björn Förster blir med på et bilde sammen med GT4 e-Performance før jeg skal ut å kjøre.

Dette vet vi om nye Cayman/Boxster:

Her er Porsche ikke veldig meddelsomme. Men her er det vi vet – blandet med litt informasjon som har lekket via spionbilder og rykter:

Elektriske Cayman/Boxster lanseres i 2025

Batteripakken skal plasseres foran bakakselen men bak forsetene, slik at det blir best mulig vektfordeling og optimal sittestilling

Utgangspunktet er bakhjulsdrift. Porsche sier de ikke ser behovet for 4x4 i Cayman/Boxster. Men noen rykter går likevel på at det kommer en modell med firehjulsdrift

Det ventes rundt 300-400 hestekrefter i innstegsmodellen

Porsche tester et 900 Volt-system som kan gi ekstremt hurtig lading

Produksjonen vil skje i Leipzig - der Panamera og Macan bygges

Ladeluken er plassert midt på bakpartiet - som skal gjøre det lettere å lade, uavhengig av hvilken side ladestolpen står på

Spionbilder tilsier at den får frontlykter som minner om de på Taycan og kommende Macan

Spionbilder tilsier også at interiøret blir sterkt inspirert av samme modell - med (minst) to store skjermer

Men det blir flere fysiske knapper enn i Taycan – blant annet for å justere temparturen på klimaanlegget

Girspaken plasseres på midtkonsollen – ikke oppe på dashbordet, der den er plassert på Taycan

TO SIDER AV SAMME SAK: Porsche har tatt utgangspunkt i en Cayman GT4 Clubsport (bakerst) – men el-utgaven er blant annet 15 centimeter bredere og ser langt hvassere ut.

Alvoret synker inn

Men tilbake til racerbilen. Jeg er iført full kjøredress, brannsikkert innertøy, hansker, balaklava og sko. Hjelmen er også på plass.

Det er ikke rart hjertet pumper ekstra mye. Dette er alvor.

Som du skjønner – ingen vanlig testkjøring. Porsche har tatt oss med til sitt eget isbane-anlegg.

Her disponerer de et område på 422.000 kvadratmeter, hvor det er 32 ulike baner.

Men i noen få dager har de sperret hele anlegget, for et helt unikt arrangement. Broom er ett av bare seks inviterte medier som skal få kjøre Cayman GT4 e-Performance på isen.

Og gjett hvem som skal i ilden aller først!

BENSIN: Slik ser Cayman GT4 Clubsport ut. Vi fikk kjøre disse, også. For å kunne sammenligne med el-utgaven.

Ikke antilope-elegant

Det stemmer. Meg!

Jeg har slett ingen velegnet kropp for en racerbil. Lange bein som er et godt stykka unna å kunne delta i noen form for turn, er det verste. Her får jeg svi for alle årene som fotballspiller uten tøying. Mitt motargument når trenerne snakket om bøy og tøy var alltid: «Har du noen gang sett en antilope tøye ut?»

Resultatet av dette mantraet er at jeg i en alder av 48 er så smidig som en revmatisk 84-åring.

Men med en god dose tålmodighet, flere lite flatterende kroppslyder og brutal muskelkraft fra de rundt meg, får jeg/de presset meg ned i setet.

Jeg føler egentlig at jeg har kledd på meg bilen – og at det er en slim fit-modell. Har du klaustrofibi, er førersetet i en racerbil det siste stedet du skal oppsøke.

Et visst ubehag til tross. For oss som aldri har kjørt en vaskeekte racerbil før, er bare det å sitte her og kjenne på sitringen en stor opplevelse.

JULETRE?: Det er i alle fall mange «kuler» i ulike farger på rattet i GT4 e-Performance. Manuell håndbrekk er også på plass. Gøy på isen!

Ratt eller juletre?

Interiøret er så langt unna en vanlig bil du kommer. Rattet minner om det du ser i Formel 1-biler. Her er det så mange knapper i ulike farger, at et juletre ser kjedelig ut i forhold.

To hendler på baksiden minner om girhendler. Men gir har den jo ikke.

– De er for å kunne justere hvordan du vil fordele kreftene og hvordan bilen skal ligge i svingene. Vi har brukt noen timer på å sette den opp slik vi tror den skal være best å kjøre på isen. Så det skal ikke være nødvendig å endre noe. Men hvis du vil, så må du selvsagt gjerne forsøke å optimalisere oppsettet på bilen enda mer, sier Porsche-instruktør, Richard Lietz.

Han sitter i passasjersetet og skal være med i starten.

Det er greit å ha noen med seg. Og du, Lietz er ingen hvem som helst ...

GOD HJELP: I starten får jeg god hjelp av selveste Richard Lietz. Han vet hva han driver med – og har blant annet kjørt inn til nest beste tid på Goodwood festival of speed i nettopp GT4 e-Performance.

Seier på LeMans

Hvis du følger motorsport, har du nok hørt navnet før. Han har blant annet vunnet 24-timersløpet på Nürburgring og har tre klasseseiere i verdens største billøp, Le Mans.

Når han sier at bilen er satt opp til forholdene, stoler jeg derfor på det.

Porsche har gjort noen fysiske justeringer på bilen i forbindelse med testingen, også. For eksempel er den hevet sju centimeter – og den har fått piggdekk. Ikke vanlige piggdekk, selvsagt. Her er piggene 5-6 millimeter lange. Slik at du skal få kloret kreftene fast i bakken.

Krefter har du dessuten en overflod av. På det meste har GT4 e-Performance 1.088 hestekrefter. Her på isen er det begrenset til 612.

Det skal holde. Husk – her er det ingen hjelpemidler i form av ABS-bremser, antispinn eller antisladd system. Går det galt her, kan det gå skikkelig galt ...

30 liter olje – i en elbil!

Batteripakken har 65 kWt tilgjengelig. Her har målet vært å lage en så kompakt og lett batteripakke som mulig. Best rekkevidde er ikke tema.

Høyt ytelsesnivå selv når du nærmer deg 15 prosent av batteri-kapasiteten, er imidlertid viktig. Som racerfører, skal du ikke føle at kreftene tar slutt etter hvert som batteriet brukes opp, eller blir for vamt.

For å sikre det, har Porsche utviklet et unikt olje-kjølingssystem. En pumpe sender rett og slett 30 liter olje gjennom hele batteripakken, og selve elmotoren, to ganger i minuttet. På den måten holdes temperaturen nede – og ytelsene oppe.

Når du gir full gass, skal den klare 0-100 km/t på 2,5 sekunder. Hinsides raskt, selvsagt. Men akkurat den sprinten er av akademisk karakter. Lyskryss-dueller overlates til Tesla.

Men vi tar med at 0-200 km/t er enda mer imponerede. 6,5 sekunder!

UNIK: Porsche har designet rundt 6.000 deler spesielt for Caymen GT4 e-Performance. Det finnes to i verden. Delen alene koster rundt 10 millioner kroner.

Stadig dristigere

I det jeg begir meg ut på isen, og hører lyden av elmotorens hissige vining, merker jeg raskt at dette er alt annet enn en vanlig sportsbil.

Lyden husker jeg fra Mission R. Jeg har litt sansen for den, selv om jeg er ganske sikker på at meningene er delte, der ute.

Hør gjerne selv, i videoen som ligger tilgjengelig i denne artikkelen.

Vi starter med slalomkjøring, trening på «Scandinavian flick» og å holde driften i sirkler.

Deretter avanserer vi til åttetall og til slutt tre ulike isbaner.

Etter hvert som timene går, blir jeg mer og mer komfortabel bak rattet i GT4 e-Performance. Den krever ekstra av meg – i form av at jeg må være mer brutal med gassen for å få den til å oppføre seg slik jeg ønsker.

LANG DAG: Vi fikk kjøre bilene i mange timer. Både i dagslys og ikke minst i mørket.

Moro – og slitsomt

Siden vi får anledning til å kjøre både el- og bensinutgaven av Cayman GT4 (TO racerbiler på én dag!), får vi også kjenne på hvordan de skiller seg fra hverandre.

Elbilen har et helt enormt skyv. Takket være ispiggene er akselerasjonen egnet til ikke bare å dra skinnet av pølsa, men også huden av ansiktet mitt. Det er helt enormt!

Firehjulsdriften bidrar til at du må kjøre annerledes når den drifter. Mer gass, holder vinkelen.

Den er mer krevende å få ut i sladd. En hard høyrefot trengs for å komme i gang.

Det tar tid å finne rytmen. Men desto mer givende når det først sitter.

FRAMTIDEN: Porsche legger ikke skjul på at framtiden er elektrisk. Men om Cayman GT4 e-Performance er en forsmak på hva vi har i vente, er det ingen grunn til å grue seg til det.

Morsom lyd

Bremsene er også helt annerledes. Det er sterk regenerering så snart du går av gassen. Men overgangen til å bremse ordentlig er sømløs.

Det merkes at Porsche har satt bilen på en slankekur – og kun veier drøyt 1,5 tonn.

I tillegg er som nevnt vektfordelingen og sittestillingen optimal.

Variabel firehjulsdrift gjør at du kan styre hvor mye av kreftene som skal være foran, og hvor mye bak.

For dagens arrangement er bilen satt opp til å legge seg pent i drift. Det fungerer godt, men jeg må jobbe med bilen hele tiden. Rattingen er til tider frenetisk. Og jeg må tilstå at jeg foretrekker det runde rattet i Clubsport-modellene med bensinmotor.

Men når selv en amatør kan drifte rundt på isbanen, tenker jeg det er et godt tegn.

Porsche har testet e-Performance samme racerbaner som en «vanlig» Cayman GT4 Clubsport med 3,8-liters bensinmotor på 425 hestekrefter. De to har omtrent identiske rundetider.

Holder i 30 minutter

El-utgaven må imidlertid gi seg etter 30 minutter med racing. Det er så lenge batteriet klarer å holde tempoet oppe. Med andre ord er det ingen ordentlige løp som passer til denne bilen.

Hurtiglading går imidlertid brennfort. Bilen har nemlig et 900 Volt-system som lar den ta imot 350 kW, sdet gjør at 15-80 prosent skal gå unna på 15 minutter.

Det viktigste her har vært å finne ut av drivlinjen, kjøreegenskaper og teste ny teknologi. Det har GT4 e-Performance fungert godt til.

Ja, og om du skulle spørre meg om dette lover godt for elbilen som slippes på markedet i 2025, er svaret et klinkende klart JA!

Du kan sove trygt i visshet om at Porsche ikke har tenkt å overlate noe til tilfeldighetene når de lanserer sin første elektriske sportsbil.

