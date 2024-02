Politiet advarer: Ser ut som ingenting er stjålet

Innbrudd i biler er ikke noe nytt. Det har også blitt mer av dette, etter hvert som det har blitt vanskeligere og vanskeligere å stjele selve bilene.

Mange lar dessverre verdisaker ligge synlig i bilen. Dermed er man også et lett bytte for de som har uærlige hensikter.

Nå advarer Politiets nettpatrulje i Øst politidistrikt mot en ny trend:

Ikke ha koder sammen med kort

– Tyver bryter seg inn i firmabiler og kopierer bensinkort. De lager kopier av kortene, finner koden som ofte også ligger lett tilgjengelig i bilene og legger originalkortet tilbake på plass. Dette gjør at det ser ut som at bilene er gjort innbrudd i, men at ingenting er stjålet, skriver Politiets nettpatrulje, på sin Facebook-konto.

De har et tydelig råd til disse bileierne:

– Vi vil derfor oppfordre dere med firmabiler til å ikke la bensinkort ligge på åpenbare steder i bilen. Ikke ha kodene liggende sammen med kortene.

IKKE LURT: Lar du betalingskort ligge synlig i bilen, risikerer du også å friste dem som har uærlige hensikter.

Følg med på utgiftene

I utgangspunktet kan det altså se ut som tyvene ikke har fått med seg noe fra bilen. Men her er det viktig å holde et øye med alle kontotransaksjoner i ettertid:

– Følg med om det kommer ekstra utgifter du ikke kan redegjøre for og eventuelt kontakte kortutsteder om du oppdager mistenkelig aktivitet, hvis du har hatt innbrudd i bilen, avslutter Politiets nettpatrulje.

