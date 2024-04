Det kan være fort gjort. Og har du elbil, kan konsekvensene bli virkelig store.

Hva snakker vi om? Jo, dekkskift og hvor viktig det er å plassere jekken riktig når du skal heve bilen. Bommer du litt her, kan det bli fryktelig dyrt.

– Er man uheldig og bruker heveutstyr feil, kan regningen bli astronomisk høy. Utfordringen på noen bilmerker er at det er veldig tett mellom jekkefester og batteri. Derfor er det så viktig at de som skal skifte dekk er ekstra oppmerksomme på dette, og sjekker at det går greit nå bilen skal heves. Dette gjelder alle, både privatpersoner og verksteder, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Noen centimeter feil

Han forteller at selskapet den siste tiden har fått flere henvendelser fra kunder og verksteder som har merket at nyere elbiler har sår og merker i batterikasser, tett på jekkefestene.

GODT RÅD: – Les instruksjonsboken før du starter, det er rådet fra Arne Voll i Gjensidige.

–Dette er skader som i utgangspunktet ikke ser så alvorlige ut, men som er nok til å få magen til å vrenge seg, når regningen kommer på bordet, sier Voll.

Hvis jekken plasseres noen centimeter feil, kan den treffe batterikassen under bilen og dermed skade battericellene på innsiden. I verste fall må hele batteripakken skiftes.

Du tror du har gjort alt riktig - så får du en skummel overraskelse



Forsøker å få ned prisen

– Det er en omfattende og svært kostbar reparasjon. Når kundene får høre prisen, går de nesten i bakken, sier Voll.

Et skrekkeksempel fra Gjensidige er kostnad på 570.000 kroner, fordi hele batteriet måtte skiftes ut.

Voll forteller at de gjør alt de kan for å gjøre dette rimeligere.

– Vi har ofte god dialog med forhandlere og fabrikanter, men når ikke alltid frem med våre løsninger. I flere av de siste tilfellene ønsker vi å bytte batteriet med et tilsvarende brukt, men samme garanti, noe som kan halvere kostnaden. Det er en reparasjon som også kan avgjøre om en i utgangspunktet nyere bil skal kondemneres – eller kan rulle videre på veiene i mange år, sier Voll.

Skulle skifte hjul – oppdaget at bilselgeren hadde gjort en stor tabbe

DYR DEL: Batteripakken er den klart dyreste delen på en elbil. Og hvis denne skades, blir det fort veldig kostbart. Foto: Gjensidige.

Må tåle bilens vekt

For elbiler kan det også være en utfordring at mange veier betydelig mer, enn biler med bensin- eller dieselmotor. Derfor er det viktig å sjekke at jekken tåler bilens vekt:

– Det kan være mye å spare på å gjøre jobben selv, men det kan være lurt å lese instruksjonsboken nøye, før jekken plasseres og bilen heves, avslutter Voll.

Normalt sett vil en skade som dette dekkes hvis man har kaskoforsikring, men egenandel og bonustap må påregnes.

Ser dekkene slik ut? Da har du et problem

Gode råd ved dekkskift: Sjekk at du har nok mønsterdybde – Sommerdekk skal ha minimum 1,6 mm mønsterdybde. Anbefalingen er å ha dekk langt bedre enn dette.

Er dekket noen år, er egenskapene betydelig redusert

I krevende situasjoner og i regnvær kan dekkene være det som skiller mellom liv og død

Bilen må stå flatt og les bruksanvisningen ved bruk av jekk. Feil bruk kan bli svært kostbart.

Sjekk lufttrykket

Etterstram mutrene etter ca. 50 kilometer.

Video: Dette kan spare deg for store dekk-utgifter