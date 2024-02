Planlegger hele 30 bilnyheter de neste tre årene

Det er tøffe tak for mange aktører i bilbransjen nå. Det merker ikke minst flere av de kinesiske nykommerne.

Nylig kom nyheten om at Human Horizons, som står bak den norgesaktuelle elbilen HiPhi Z, stopper all produksjon i et halvt år. Også Nio, som har flere modeller i det norske markedet, har varslet kutt i tiden som kommer.

Det er imidlertid ikke alle som lar seg skremme av mørke skyer over verdensøkonomien, kriger og annen elendighet: Kinesiske Xpeng, som blant annet har Volkswagen på eiersiden, girer i stedet opp satsingen sin. Og det til de grader.

Volkswagen inngår milliard-avtale med Kina-merke



Voldsom økning i modellutvalget

Ikke mindre enn 30 nye eller oppgraderte modeller har Xpeng på blokka, bare de kommende tre årene.

Det kommer fram i et brev som ledelsen har formidlet til de ansatte, og som blant andre CNBC har fått tilgang til. Her skriver også selskapets administrerende direktør, He Xiaopeng, at selskapet skal investere rundt fem milliarder kroner i forskning og utvikling av kunstig intelligens for «intelligent kjøring» i samme tidsrom.

Xpeng har allerede systemer som muliggjør delvis autonom kjøring, og uttalelsen tolkes som en kraftig utvidelse av dagens løsninger.

Xiaopeng skriver videre at de skal ansette rundt 4.000 nye medarbeidere i perioden.

Hvordan uttales egentlig Xpeng?



POPULÆR: Xpeng G9 er merkets klart mest populære modell i Norge. Det er en stor SUV med gode ytelser og premiumfølelse, til relativt lav pris.

Frykter blodbad



Han vedgår imidlertid at konkurransen er beinhard, og at ikke alle produsentene vil klare seg i tiden som kommer.

– Dette året markerer begynnelsen på en hard konkurranse som kan ende i et «blodbad», eller som jeg foretrekker å kalle det, en brutal «knockout-runde», skriver han, før han legger til:



– Vi har deltatt i denne konkurransen fra starten, og har dermed samlet betydelig erfaring. Vårt mot og utholdenhet er jeg overbevist om vil føre oss til seier.



Xpeng G9: Føles som en millionbil – men vær obs på én ting



NESTE UT: Xpeng G6 går rett i strupen på Tesla Model Y.

Brukbart salg i Norge

Norge var det første landet Xpeng satset i utenfor Kina. Det tok imidlertid tid før merket begynte å markere seg på topplistene. Det skjedde først med SUV-en Xpeng G9 i vinter, en modell som har fått strålende kritikker i flere tester her til lands, inkludert her på Broom. Den har også gjort det skarpt i rekkevidde- og ladetestene til NAF.

Siden modellen kom til landet i fjor høst, har den blitt registrert i rundt rundt 700 eksemplarer. Dermed er den blant de kinesiske modellene som har blitt registrert i flest eksemplarer det siste halvåret.

Neste modell ut har de forøvrig også store forventninger til. Den heter G6, og går rett i strupen på markedsleder Tesla Model Y, både hva angår størrelse, ytelse og pris.

Les mer her: Har Norge-suksess: Neste modell kan selge enda bedre

Få også med deg denne: