Perfekt for store og kortreiste familier

Har du stor familie og lyst på elbil? Da var det lenge ikke så enkelt å finne noe som passet. I starten var alle elbiler små. Så begynte det å skje litt, i første omgang med varebilbaserte personbiler.

Nå har vi også fått flere elektriske SUV-er med sju seter. De første flerbruksbilen som går på strøm har også rullet inn, flere er på vei.

Opels bidrag i klassen har kanskje gått under radaren hos mange, men den har vært med oss et par år nå. Navnet er velkjent: Zafira debuterte som en ganske kompakt flerbruksbil i 1999. Den var med oss i tre generasjoner, inntil den forsvant ut i 2019.

Stylingkit fra Irmscher

Zafira e-Life er en helt annen bil. Du skal ikke se lenge på den før du skjønner at den startet livet som en varebil. Utgangspunktet er også velkjent. Denne har også søstermodeller fra andre merker i Stellantis-konsernet, blant dem Peugeot e-Traveller som vi tidligere har testet.

Vanligvis er ikke dette akkurat biler du kjøper på grunn av utseendet. Men på Zafira e-Life kan du få et stylingkit som gjør bilen mange hakk tøffere. Bak det står legendariske Irmscher. For 48.800 kroner leverer de følgende til bilen:

Frontleppe/spoiler.

Sideskjørt/profiler.

Bakspoiler, tak.

Bakre skjørt/spoiler nede.

Frontgrill i stål/chrome.

Fjærsett, fire stk senket.

Styling: For noen var dette toppen av lykke

MØRKT: Sort lakk fungerer bra på en bil som dette og understreker også stylingsettet.

To størrelser

Nesten 50.000 kroner kan kanskje fremstå som en ganske stiv pris for et sett med stylingdetaljer, men her gjør det virkelig en forskjell. Særlig fronten har blitt tøff.

Bortsett fra stylingen er dette en bil der plass og fornuft har trumfet det meste. Du kan få e-Life med åtte eller ni seter. Med åtte får den en klassisk setekonfigurajon: 2+3+3.

Zafira e-Life kommer i to størrelser: L2 eller L3. Førstnevnte er 4,95 meter lang, L3 strekker seg til hele 5,30 meter.

Dette eksemplaret er en L2. Her er det ikke så veldig mye bagasjerom igjen med alle åtte setene i bruk, men firkantet og ikke minst høyreist karosseri gjør at du kan stable mye inn bak tredje seterad.

Elbilen ga salgsvekst på 300 (!) prosent



BAKERST: Det er ikke veldig stor bagasjeplass igjen når alle setene er i bruk. Men stabler du smart, får du plass til mye her.

Trivelig for passasjerene

Seter som ikke er i bruk, kan felles sammen. Da har du bra med plass oppå. Dessuten kan setene tas ut. Det er i seg selv kjempesmart. Har du for eksempel sjelden bruk for å ha med mer enn fem eller seks passasjerer, kan du ta ut de overflødige setene og lagre dem til du måtte trenge dem.

SMART: Setene kan også foldes sammen, da kan du legge mye bagasje oppå.

Men dette gjør du neppe hver dag: Setene er tunge og også litt uhåndterlige når du skal buksere dem ut og inn. Slik sett hadde en flerbruksbil-løsning med seter som legges flatt ned vært mye enklere. Men det er det heller ingen andre av de varebil-baserte konkurrentene som kan tilby.

I tillegg til svært god plass, har Opel sørget for å gjøre det trivelig for baksetepassasjerene. Glasstak slipper inn mye lys, det er egen klimaanleggstyring og smarte oppbevaringsløsninger, blant annet klappbord på forseteryggene. Også gode lademuligheter og leselys.

Alle merkene var teipet over – men Tord lot seg ikke stoppe av det



BORD: Smarte klappbord på forseteryggene, dette er noe som slår an blant barnefamiliene.

Ingen god kombinasjon

Batteripakken er på 75 kWt. I seg selv ikke så lite, dette er på nivå med mange elektriske familiebiler. Men i en diger bil som dette kan det bli snaut. Den offisielle rekkevidden er oppgitt til 329 kilometer. Den vil fort variere mer enn den gjør i mindre elbiler.

Utfordringen er firkantet karosseri med høy luftmotstand. I tillegg er det MYE kupé som skal varmes opp her. Drar du på hyttetur på vinteren, kan du oppleve at strømmen forsvinner skummelt fort. Det gjelder særlig hvis du kjører på motorvei. Kulde og høye hastigheter er ingen god kombinasjon for biler som dette.

Det har vi selv erfart i søstermodellen Peugeot e-Traveller. Vintertur i den ga flere ladestopp enn vi hadde forventet. Her oppgir også Peugeot at du må regne med å halvere rekkevidden hvis du holder topphastigheten som er 130 km/t. Det sier ganske mye.

Klikk her for å lese testen vår av Peugeot e-Traveller

SKYVER LUFT: Det høye og ganske firkantede karosseriet drar på seg mye luftmotstand. Det merkes godt på strømforbruket, særlig oppe i fart.

Legge inn marginer

Zafira-e fortjener egentlig en større batteripakke. Dette er da også en bil som ganske enkelt kan få plass til det, så stor og høyreist som den er. Det er naturligvis også et prisspørsmål, men vi er temmelig sikre på at kommende generasjoner av denne biltypen vil kunne gå mye lenger enn dette.

Ladehastigheten burde helt klart også vært høyere enn 100 kW når batteriet er såpass begrenset. Det tallet sladrer om at vi snakker litt første generasjon her.

Totalt 136 hestekrefter legger naturligvis en demper på prestasjonene. Her er vi langt unna lynraske elbiler. Zafira rusler fra 0-100 km/t på 13,3 sekunder. Laster du den opp, tar det enda lenger tid. Du må også legge inn gode marginer på forbikjøringer.

FØRERPLASS: God sittekomfort, ryddig og greit førermiljø. Her har det skjedd mye med varebilene de siste årene.

Føles helt greit

Men samtidig føles det helt greit når du sitter bak rattet her. Resten av bilen innbyr absolutt ikke til lyskryssracing, heller ikke veldig inspirert svingkjøring. Her handler det om bra komfort til denne biltypen å være. Du merker både fartsdumper og mindre ujevnheter ganske bra, men Opel har lykkes med å gi Zafira en god dose komfortfølelse.

Prisen? Elegance-utgaven i denne lengden starter på 666.588 kroner. I tillegg kommer sort lakk som koster 6.000 kroner, glasstak til 9.600 og den nevnte Irmscher-stylingen som altså kommer på 48.800 kroner. Da ender vi på 730.988 kroner.

Dermed snakker vi absolutt en bil for spesielt interesserte. Eller kanskje egentlig: Med spesielle behov. Men som vi har skrevet ganske mange ganger etter hvert: Har du mer enn tre unger og behov for mye plass, da føles det fort helt greit å gi avkall på ganske mye annet for at familien skal ha det bra i hverdagene – og ute på tur.

Mer luksus? Da kan du jo se nærmere på denne

GÅ LENGRE: Ny og oppgradert Zafira E-Life er på vei, den får også bedre rekkevidde. Akkurat det er nok noe mange vil sette pris på.

Opel Zafira e-Life Elegance 75 kWt Motor: Elektrisk Effekt: 136 hk / 260 Nm 0-100 km/t: 13,3 sekunder Toppfart: 130 km/t (sperret) Batteri/lading: Batteripakke: 75 kWt Rekkevidde strøm (WLTP): Inntil 329 kilometer Forbruk (WLTP): 24,4-27,3 kWt/100 kilometer Hurtiglading: 100 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 4,95 - 1,92 - 1,90 meter Bagasjerom: Minimum 550 liter Vekt: 2.056 kilo Tilhengervekt: 750-1.000 kilo (med/uten brems) Taklast: 150 kilo Pris: Fra: 666.588 kroner Testbil: 730.988 kroner

Video: Her er siste elbilnytt fra Opel