Parkere elbilen i påsken? Dette må du tenke på

Heisann! Vi drar straks på en utvidet påskeferie, og elbilen vår blir stående på flyplassen i tre uker.

Jeg er litt usikker på om hva som er optimalt, med tanke på hvor mye strøm som bør være på batteriet. Jeg vil jo helst ikke komme tilbake til en bil med tomt batteri, men hva er egentlig anbefalingene?

Hilsen Jostein

Broom svarer:

Hei Jostein!

Takk for godt spørsmål – dette er noe både ferske og erfarne elbil-eiere lurer på.

Å stå parkert på flyplassen i to-tre uker mens man er på ferie, er helt uproblematisk for de aller fleste elbiler. Sørg bare for at det er passe mye strøm på batteriet før du parkerer.

For å dra en sammenligning med oss mennesker: Vi har det gjerne aller best når vi hverken er spesielt sultne eller spesielt mette. Slik er det også med batteriet i elbilen. 60-80 prosent er fint hvis du planlegger å være borte i tre uker.



Det er for øvrig helt normalt at batteriet taper litt kapasitet når bilen ikke blir brukt over en lengre periode, særlig hvis det er svært kaldt.

Har du en modell med kamera som fanger opp bevegelser i og rundt bilen, kan imidlertid strømforbruket være større. Vurdér i så fall om du bør skru av funksjonen før du setter deg på flyet.

Går nesten strømtom på fjellet: Løsningen er genial



LANG FERIE: Hvis du planlegger å være borte i månedsvis, bør du derimot ta noen grep.

Hva om man blir borte lenger?

Planlegger du derimot å være borte i månedsvis, bør bilen stå tilkoblet strøm, slik at du unngår at batteriet blir helt flatt. Det kan nemlig være skadelig for batterihelsen.

På de aller fleste elbiler kan man regulere når ladingen skal stoppe. Sett gjerne grensen på 50-60 prosent før du langtidsparkerer bilen. Da sørger du for at batteriet har det greit under hele perioden.

En annen utfordring er 12 volts-batteriet, eller startbatteriet. Dette er helt sentralt for en rekke funksjoner i elbilen. Sørg derfor for at det er ladet helt opp før avreise. Får du eventuelt noen til å vedlikeholdslade det en gang eller to i løpet av de tre månedene, er det det beste.

Dette kan gjøres enkelt ved at du får noen til å bruke bilen litt mens du er borte. Alle biler har nemlig bedre av å gå – enn å stå.

Da får man samtidig brukt både bremsene og det elektriske håndbrekket som ellers kan sette seg fast/begynne å gå tregt. Også klimaanlegget har godt av å bli brukt.

Håper dette var til hjelp!

Hilsen oss i Broom

